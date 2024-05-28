Постапокалиптическая песочница на выживание City 20 получит демо-версию 30 мая

Заброшенный город в зоне отчуждения. Пустынные улицы, разрушенные дома, брошенные машины. Тишину нарушают лишь ветер да скрип ржавых вывесок. Но эта мёртвая тишина — обманчива. За двадцать лет после аварии на атомной станции жизнь в город пробилась вновь.

Под вашим управлением оказывается один из немногих, кому удалось пережить лучевую болезнь и голод. Теперь вы вынуждены выживать в этом опасном месте. При этом ресурсы в заброшенном городе скудны. Припасы, найденные в разоренных магазинах и складах, давно подошли к концу. Так что вам придётся выкручиваться — добывать воду из ржавых труб, собирать еду по крупицам. Любая находка в этом городе на вес золота.

И всё же, порой одного выживания мало. Иногда придётся сражаться. А для этого требуется экипировка. Оружие, броня, медикаменты — всё это может спасти жизнь или дать преимущество в схватке. Но для начала придётся добыть эти вещи. Ну а если вам удастся обзавестись хорошим снаряжением, то тогда даже самые опасные территории откроют вам свои секреты. Главное — быть готовым к неожиданностям.

И не забывайте, что вы не одиноки в руинах города. Здесь обитает немало других выживших. У каждого — свои цели и амбиции. Своя роль во вновь возникающем сообществе среди руин. И вы можете взаимодействовать с ними. Помочь одним — навредив другим. Примкнуть к сильнейшим или защищать беззащитных. Предать и лгать. Или действовать открыто и честно.

Любое ваше действие отзовётся в городе. Помощь кому-то может принести союзника. Предательство — мстителя. Убийство изменит баланс сил. А значит, придётся быть готовым к последствиям.

Выбор за вами. И от этого выбора зависит, выживет ли город или навсегда останется мёртвым напоминанием о прошлых ошибках.