Постапокалиптическая песочница на выживание City 20 получит демо-версию 30 мая

Компания-разработчик Untold Games объявила, что демо-версия предстоящей песочницы на выживания с антиутопическим оттенком City 20 будет доступна для загрузки в Steam 30 мая, в преддверии ее участия в Steam Next Fest в июне.
Совершенно новый, мрачный и захватывающий трейлер задает тон и демонстрирует лишь некоторые из встреч, с которыми могут столкнуться игроки, исследуя заброшенный город, живущий после катастрофического радиоактивного события.
City 20 — это глубокий и амбициозный симулятор жизни-антиутопии, который выйдет в раннем доступе на ПК позднее в этом году. Он использует сложное взаимодействие математических моделей для изображения жизни в постапокалиптическом изолированном поселении. Игрокам предстоит динамичный поиск выживания, преодолевая суровые условия окружающей среды, принимая трудные социальные решения и сталкиваясь с организованными фракциями.
Каждый выбор, который делает игрок, будет иметь каскадный эффект на мир благодаря глубокой взаимосвязи реалистично запрограммированной социальной и природной среды игры — это означает, что ни у одного игрока никогда не будет одинакового опыта.
Демо-версия дает лишь представление о том, что будет в период раннего доступа, и дает игрокам 2,5 дня на исследование части City 20. Игроки познакомятся с игровыми системами свободной формы через дружелюбного персонажа Гогу, у которого есть к кому обратиться с просьбой. - хотя решат ли они помочь или нет - ну, это полностью зависит от них.
Игроки также могут встречаться, взаимодействовать и торговаться с фракцией Рабоха и другими неигровыми персонажами, выходить за рамки закона, разбираться с надежными игровыми системами сельского хозяйства и крафта или просто игнорировать все это и прокладывать свой собственный путь через город.
City 20 выйдет в раннем доступе на ПК летом 2024 года.
Да епамама, когда игры нормальные делать начнут??? Надоели уже эти выживалки!!!!!
"2,5 дня на исследование части City 20" игрового времени? реального? и то и то хакнуть можно будет а вот с огрызком ниче не поделать