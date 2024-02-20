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об игре
City 20 2024 г.
Ролевая, Выживание, Инди, Вид сверху, Песочница, Постапокалипсис
7 1 оценка

Сможете ли вы выжить в городе, который адаптируется под ваши действия? Состоялся анонс ролевого симулятора City 20

butcher69
Новости

Итальянский разработчик Untold Games анонсировал City 20, новый системный симулятор города в постапокалиптическом мире, в котором город будет адаптироваться к вашим действиям, хорошим или плохим, пока вы пытаетесь выжить в том, что осталось от мира. Игра находится в разработке для ПК, а ее выход в раннем доступе запланирован на конец этого года.

City 20 обещает захватывающие сюжеты, реактивную игровую песочницу, управление ресурсами и уникальный внешний вид. По словам Untold, "City 20 приглашает игроков погрузиться в тщательно проработанный мир, черпающий вдохновение в классике европейской научной фантастики, такой как "Дорога" или "Взлётная полоса". Пока остатки цивилизации влачат жалкое существование, игроки должны ориентироваться в ландшафте, измененном техногенными катастрофами и подверженном влиянию глубокой взаимосвязи реалистичной социальной среды."

После пяти лет работы мы рады представить нашу игру City 20 - глубокий системный симулятор жизни постапокалиптического города. Это путешествие было трудом любви, и мы не можем дождаться момента, когда сможем поделиться ею с миром. Это не просто игра, это результат многолетней преданности и страсти. В City 20 мы создали игру, в которую хотим играть, и мы рады поделиться с миром нашими последними достижениями.

Разработчик обещает, что ни одно из двух прохождений не будет одинаковым. Следите за новостями об этом антиутопическом симуляторе жизни в ближайшие месяцы.

-8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex40001

кенши в городе + выживач с ломанием стульев. а вам нужен велосипед?XD

минималки Видеокарта: RTX 2060

1
Гремлин666

пять лет псу под хвост!!!!!!!

0
en3rgizer

весь бюджет ушел на пиццу

0
antonborisov198

Чёт кринж.

Мало того, что модельки кроме смеха ничего не вызывают, так ещё и пафос не к месту.

-2