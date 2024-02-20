Сможете ли вы выжить в городе, который адаптируется под ваши действия? Состоялся анонс ролевого симулятора City 20

Итальянский разработчик Untold Games анонсировал City 20, новый системный симулятор города в постапокалиптическом мире, в котором город будет адаптироваться к вашим действиям, хорошим или плохим, пока вы пытаетесь выжить в том, что осталось от мира. Игра находится в разработке для ПК, а ее выход в раннем доступе запланирован на конец этого года.

City 20 обещает захватывающие сюжеты, реактивную игровую песочницу, управление ресурсами и уникальный внешний вид. По словам Untold, "City 20 приглашает игроков погрузиться в тщательно проработанный мир, черпающий вдохновение в классике европейской научной фантастики, такой как "Дорога" или "Взлётная полоса". Пока остатки цивилизации влачат жалкое существование, игроки должны ориентироваться в ландшафте, измененном техногенными катастрофами и подверженном влиянию глубокой взаимосвязи реалистичной социальной среды."

После пяти лет работы мы рады представить нашу игру City 20 - глубокий системный симулятор жизни постапокалиптического города. Это путешествие было трудом любви, и мы не можем дождаться момента, когда сможем поделиться ею с миром. Это не просто игра, это результат многолетней преданности и страсти. В City 20 мы создали игру, в которую хотим играть, и мы рады поделиться с миром нашими последними достижениями.

Разработчик обещает, что ни одно из двух прохождений не будет одинаковым. Следите за новостями об этом антиутопическом симуляторе жизни в ближайшие месяцы.