City Car Driving 2.0 - Дневники разработчиков #1

Мы - Forward, в основном занимаемся созданием обучающих тренажёров и программного обеспечения для них. City Car Driving долгие годы был для нас основным игровым продуктом. Смена игрового движка при создании City Car Driving 2.0 и создание проекта не относящегося к тренажерам - это большой шаг вперёд для нашей маленькой команды. Мы бережно относимся к наследию оригинального City Car Driving, берем из него все лучшее и стараемся дополнить игру новыми активностями, так, чтобы игроку всегда было чем заняться.

Действие City Car Driving 2.0 происходит в приморском городе-курорте, где вечное лето.

Основным нововведением в игровом мире, относительно оригинального City Car Driving является его наполнение. Теперь у всех локаций, будь это город или пригород, прослеживается собственная история, подчеркнутая окружением.

Мы существенно доработали систему профессий, и кроме обновленных «такси» и «перевозки грузов», добавили несколько новых. Вы сможете сконцентрироваться на конкретной работе, либо заниматься всем сразу, в зависимости от Вашего желания.

Мы обновляем и дополняем механики City Car Driving. Мы расскажем о них в будущих выпусках, но сейчас предлагаем немного посмотреть на них.

Измененная система заправки автомобиля

Теперь, во время поездки у Вас может загрязниться машина, поэтому в игре появились автомойки, где Вы можете вернуть ее к первоначальному блеску

Мы полностью переработали систему повреждений авто, теперь Вам придётся чинить свой транспорт

Большая часть игровых активностей еще находится в стадии разработки – за интерфейс мы ещё не принимались. Это лишь небольшое количество того, что мы планируем реализовать в City Car Driving 2.0.

Будет мультиплеер?

Мы понимаем, что многие хотят видеть мультиплеер, но на данный момент у нас нет возможности его реализовать в полной мере, постоянно поддерживая интерес и работоспособность для каждого игрока.

Где Россия?

Россия есть в оригинальном City Car Driving; мы сменили сеттинг и настроение нового проекта, чтобы дополнить City Car Driving новыми возможностями. В будущем, сильно позже раннего доступа, на этапе создания новых локаций – Россия будет.

Почему это новый продукт, а не развитие оригинального City Car Driving?

Мы сменили движок, изменили геймплей, ввели новые механики, поэтому Car Driving 2.0 не просто «глобальное обновление» - это новая игра.

Будет возможность создавать и добавлять в City Car Driving 2.0. собственные машины?

Да.

Будет возможность создавать и добавлять в City Car Driving 2.0. собственные карты?

Мы бы очень хотели предоставить такую возможность, особенно, учитывая желание наших пользователей создавать собственные карты. Тем не менее, в раннем доступе редактора карт ждать не стоит.

Осуществляется поддержка геймпада, руля, и других устройств?

Да.

Мы сможем выходить из машины и гулять по городу?

Нет, на данном этапе мы не видим причин для создания этой механики в автосимуляторе.

В следующем выпуске поговорим о технических решениях, покажем несколько скриншотов рабочего процесса, и ответим на новые многочисленные вопросы. Дневники разработки теперь выходят каждые две недели, где мы детально рассказываем про разработку игры, не пропускайте!