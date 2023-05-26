City Car Driving 2.0 - Дневники разработчиков #1

Мы - Forward, в основном занимаемся созданием обучающих тренажёров и программного обеспечения для них. City Car Driving долгие годы был для нас основным игровым продуктом. Смена игрового движка при создании City Car Driving 2.0 и создание проекта не относящегося к тренажерам - это большой шаг вперёд для нашей маленькой команды. Мы бережно относимся к наследию оригинального City Car Driving, берем из него все лучшее и стараемся дополнить игру новыми активностями, так, чтобы игроку всегда было чем заняться.
Действие City Car Driving 2.0 происходит в приморском городе-курорте, где вечное лето.
Основным нововведением в игровом мире, относительно оригинального City Car Driving является его наполнение. Теперь у всех локаций, будь это город или пригород, прослеживается собственная история, подчеркнутая окружением.
Мы существенно доработали систему профессий, и кроме обновленных «такси» и «перевозки грузов», добавили несколько новых. Вы сможете сконцентрироваться на конкретной работе, либо заниматься всем сразу, в зависимости от Вашего желания.
Мы обновляем и дополняем механики City Car Driving. Мы расскажем о них в будущих выпусках, но сейчас предлагаем немного посмотреть на них.
Измененная система заправки автомобиля
Теперь, во время поездки у Вас может загрязниться машина, поэтому в игре появились автомойки, где Вы можете вернуть ее к первоначальному блеску
Мы полностью переработали систему повреждений авто, теперь Вам придётся чинить свой транспорт
Большая часть игровых активностей еще находится в стадии разработки – за интерфейс мы ещё не принимались. Это лишь небольшое количество того, что мы планируем реализовать в City Car Driving 2.0.
Будет мультиплеер?
Мы понимаем, что многие хотят видеть мультиплеер, но на данный момент у нас нет возможности его реализовать в полной мере, постоянно поддерживая интерес и работоспособность для каждого игрока.
Где Россия?
Россия есть в оригинальном City Car Driving; мы сменили сеттинг и настроение нового проекта, чтобы дополнить City Car Driving новыми возможностями. В будущем, сильно позже раннего доступа, на этапе создания новых локаций – Россия будет.
Почему это новый продукт, а не развитие оригинального City Car Driving?
Мы сменили движок, изменили геймплей, ввели новые механики, поэтому Car Driving 2.0 не просто «глобальное обновление» - это новая игра.
Будет возможность создавать и добавлять в City Car Driving 2.0. собственные машины?
Да.
Будет возможность создавать и добавлять в City Car Driving 2.0. собственные карты?
Мы бы очень хотели предоставить такую возможность, особенно, учитывая желание наших пользователей создавать собственные карты. Тем не менее, в раннем доступе редактора карт ждать не стоит.
Осуществляется поддержка геймпада, руля, и других устройств?
Да.
Мы сможем выходить из машины и гулять по городу?
Нет, на данном этапе мы не видим причин для создания этой механики в автосимуляторе.
В следующем выпуске поговорим о технических решениях, покажем несколько скриншотов рабочего процесса, и ответим на новые многочисленные вопросы. Дневники разработки теперь выходят каждые две недели, где мы детально рассказываем про разработку игры, не пропускайте!