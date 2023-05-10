Вышел тизер-трейлер City Car Driving 2.0

ОБ ЭТОЙ ИГРЕ:
City Car Driving 2.0 – автосимулятор призванный помочь начинающим водителям освоить навыки вождения автомобиля в условиях, максимально приближенных к реальности.
Искусственный интеллект отслеживает соблюдение правил дорожного движения, поведения игрока на дороге, что помогает закрепить практические навыки и теоретические знания ПДД.
Реализм физической модели автомобилей и динамическое изменение погодных условий обеспечивают глубокое погружение в мир бросая вызов даже опытным водителям.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Проработанное управление, включающее в себя работу как с механической, так с автоматической коробкой передач, а также полный цикл подготовки при начале движения автомобиля.
• Детальные возможности кастомизации машины игрока.
• Выбор из нескольких типов самого распространенного транспорта.
• Физическая модель автомобилей и звуковое сопровождение максимально приближены к реальности.
• Динамическая смена времени суток и погодных условий.
• Разнообразное игровое окружение доступное для исследования: город, лес и т.д.
• Множество режимов игры.
Запланированная дата выхода: 1 квартал 2024 года
Так это они переделают City Car Driving или это совсем новая игра будет?