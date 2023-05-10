Вышел тизер-трейлер City Car Driving 2.0

ОБ ЭТОЙ ИГРЕ:

City Car Driving 2.0 – автосимулятор призванный помочь начинающим водителям освоить навыки вождения автомобиля в условиях, максимально приближенных к реальности.

Искусственный интеллект отслеживает соблюдение правил дорожного движения, поведения игрока на дороге, что помогает закрепить практические навыки и теоретические знания ПДД.

Реализм физической модели автомобилей и динамическое изменение погодных условий обеспечивают глубокое погружение в мир бросая вызов даже опытным водителям.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Проработанное управление, включающее в себя работу как с механической, так с автоматической коробкой передач, а также полный цикл подготовки при начале движения автомобиля.

• Детальные возможности кастомизации машины игрока.

• Выбор из нескольких типов самого распространенного транспорта.

• Физическая модель автомобилей и звуковое сопровождение максимально приближены к реальности.

• Динамическая смена времени суток и погодных условий.

• Разнообразное игровое окружение доступное для исследования: город, лес и т.д.

• Множество режимов игры.

Запланированная дата выхода: 1 квартал 2024 года