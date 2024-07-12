24 часа за одну минуту: дневной цикл City Car Driving 2.0 в 30-м дневнике разработчиков

Команда разработчиков City Car Driving 2.0 подготовила новый видеоматериал для своего сообщества. В этом ролике игрокам представится возможность насладиться обновленными видами рассвета и заката в игровом мире.

Ранее студия уже выпускала подобное видео в формате короткой минутной нарезки. Однако в новом ролике представлены усовершенствованные визуальные эффекты и более детальные пейзажи, демонстрирующие прогресс в разработке игры.

Создатели приглашают всех фанатов оценить красоту виртуального мира и понаблюдать за сменой дня и ночи в игре. Они надеются, что эти живописные кадры порадуют игроков и дадут представление о проделанной работе.

Напоминаем, что дневники разработки выходят с периодичностью раз в две недели. Команда рекомендует игрокам следить за обновлениями, чтобы не пропустить важные новости и анонсы, связанные с проектом.