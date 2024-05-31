Что нового в City Car Driving 2.0? Ответы в 27-м выпуске "Дневников разработчиков"

Компания-разработчик симулятора City Car Driving опубликовала новый выпуск «Дневников разработчиков» под номером 27 после длительного перерыва в серии технических заметок. В этом выпуске разработчики решили поделиться опытом реализации таких игровых механик, как открытие и закрытие окон автомобиля, а также работа стеклоочистителей. По мнению студии, эта информация может быть полезна для других разработчиков игр на движке Unreal Engine.

На первом видео – подготовка к созданию механики "открытие | закрытие окон".

Сначала создаётся компонент контроллера окон, который принадлежит базовому классу. Это делается для того, чтобы в дальнейшем при добавлении новых машин игрока, данный контроллер автоматически попадал на них без дополнительных доработок.

Далее прописывается сама логика контроллера. Для начала получаем ссылку на автомобиль. Целью этого является получение активной машины, которой управляет игрок в данный момент.

После, в сам автомобиль нужно добавить компоненты окон, им присваивается тэг – для того, чтобы контроллер автоматически находил окна по указанным тэгам.

После добавления тэгов, реализовывается сама логика автоматического поиска окон. Ищем тэги через циклы и записываем ссылку на окна. Дальнейшая логика уже будет обращаться по этим ссылкам к окнам, чтобы открывать и закрывать их.

На данном этапе главное сразу правильно определить тип класса, к которому обращаться при поиске окон. На видео видно, что с первого раза это было сделано неправильно. В viewport (где и была модель машины), разработчиком подбирались данные трансформации, которые будут участвовать в дальнейшей логике. Во время этой процедуры, обнаружилась проблема неверного класса и пришлось менять класс в циклах автоматического поиска окон, из-за чего появились ошибки.

Разработчики также обращают внимание на особенность работы с Blueprint в Unreal Engine. В определенных ситуациях при смене класса объекта может потребоваться ручная корректировка логики, так как не все ноды (узлы) в Blueprint автоматически перезагружаются. Это важный нюанс, который следует учитывать при разработке игровых механик.

Второе видео – самое длинное, здесь и происходит основной рабочий процесс.

После того, как первоочередная логика была написана, требуется написать фильтр ввода: как системе ввода понимать и передавать логические данные при нажатии на кнопку.

При создании новых игровых механик команда разработчиков City Car Driving придерживается практики использования уже существующего кода в качестве основы. Это объясняется тем, что базовая логика многих механик часто одинакова, и с точки зрения эффективности нет смысла каждый раз писать ее заново. Такой подход позволяет экономить рабочее время и сосредоточиться на уникальных аспектах новой механики. В начале видео, демонстрирующего процесс разработки, можно заметить, что часть кода уже подготовлена заранее.

После выбора подходящего фрагмента кода в качестве основы, разработчики адаптируют его для реализации новой механики. В случае с окнами автомобиля, на этом этапе прописывается логика действий, которые будут происходить при нажатии игроком кнопки открытия или закрытия окна.

Затем создается функция, отвечающая за взаимодействие с контроллером окон и вызывающая событие «запустить моторчик окон». Работа самого «моторчика окон» реализуется с помощью дополнительных математических функций внутри фильтра ввода.

Также, необходимо реализовать следующую логику при ограничении: «Должна быть одна кнопка для одного окна». Как мы сделали:

Когда кнопка нажимается, если окно полностью закрыто, оно начинает открываться.

Если кнопку отпустить, то окно останется в текущей позиции.

При повторном нажатии на кнопку, окно должно продолжить опускаться, если после предыдущего отпускания кнопки не прошло 3-х секунд. Это сделано для того, чтобы игрок мог выбрать нужную степень открытия окна.

Если прошло более 3-х секунд, то, скорее всего, игрок хочет закрыть окно, поэтому окно должно начать закрываться.

Если игрок опустил окно полностью, то, сразу же при повторном нажатии кнопки «окно», оно должно начать подниматься без ожидания 3-х секунд.

Данная логика реализована только на математических операциях и состояниях окна. В итоге, фильтр отправляет только одно значение: на какой позиции должно находится окно в измерении от 0.0 до 1.0.

Теперь нужно реализовать трансформацию модели окна на основе того, какие данные приходят с фильтра ввода.

Предварительно, на данном этапе нужно определиться, как будет перемещаться окно: по каким осям; линейно или нелинейно; нужен ли сплайн для перемещения окна.

Было решено, что окно будет перемещаться линейно с одинаковой скоростью по сплайну, так как мы делаем легковые автомобили. Их окна не открываются просто вверх / вниз. Под обшивкой двери в реальных машинах есть направляющие окна, у нас этими направляющими послужили сплайны.

Для каждой машины можно настроить ход окна под конкретную модель.

Выходит текущая трансформация окна на сплайне. Мы конвертируем значение координат в значения от 0 до 1, и перемещаем окно в новые координаты. Оформляем все эти вычисления трансформации в функцию для оптимизации, так как данные вычисления вызываются каждый кадр, пока перемещается окно.

Функция "открытие | закрытие окон" готова! На последнем видео, можно посмотреть, как оно выглядит.

В качестве дополнительного материала разработчики прилагают видео, демонстрирующее процесс создания контроллера стеклоочистителей. По своей сути, логика работы этого контроллера схожа с логикой контроллера окон. Разработчики также получают ссылку на объект автомобиля и проводят автоматический поиск стеклоочистителей.

Однако, в отличие от окон, здесь добавлена проверка на наличие стеклоочистителей, поскольку не все автомобили оснащены задним стеклоочистителем. Еще одно существенное отличие заключается в работе фильтра ввода: в случае со стеклоочистителями требуется только нажатие кнопки для изменения режима (скорости) их работы.

В контроллере стеклоочистителей разработчики получают необходимое значение скорости перемещения и передают его в анимацию, заранее подготовленную 3D-художниками.

Теперь можно посмотреть результат.

В представленных видеоматериалах можно заметить различные графические артефакты. Разработчики подчеркивают, что работа над проектом все еще ведется, и текущий результат не является финальным.