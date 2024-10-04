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City Car Driving 2.0 май 2025 г.
Симулятор, Автомобили, Песочница
6.2 29 оценок

City Car Driving 2.0 - Дневники разработчиков #35 - подробности о работе трафика в игре

pantogamr34

Привет, автолюбители! На этот раз мы хотим поделиться с вами некоторыми подробностями о работе трафика в игре, на какие аспекты мы делаем упор и что разрабатываем прямо сейчас!

Основные принципы работы трафика

  1. Поведение транспортных средств и пешеходов максимально приближено к реальности. Мы усердно работаем над улучшением алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы сделать движение более естественным и динамичным. Особое внимание уделяется поведению автомобилей на перекрёстках, их реакции на светофоры и дорожные знаки. Реалистичность:
  2. Трафик реагирует на действия игрока и другие события в игровом мире. Автомобили под управлением ИИ способны адаптироваться к дорожной ситуации, учитывая действия игрока и других участников движения. Интерактивность:
  3. Уровень загруженности дорог меняется в зависимости от игрового времени и других факторов, создавая разнообразные условия для вождения. Динамичность:

Влияние времени суток на трафик

Одним из недавних изменений, которое мы добавили в игру, стало влияние времени суток на загруженность дорог. Это важный элемент для реалистичного игрового опыта, ведь теперь вам предстоит выбирать наиболее оптимальное время и маршруты для поездки.

Утро

Утреннее время в игре характеризуется повышенным уровнем трафика. Игрокам предстоит проявить особую внимательность и терпение, маневрируя в плотном потоке машин.

  • Повышенный уровень загруженности дорог
  • Некоторые игровые локации закрыты в ранние утренние часы

День

Дневное время представляет собой период наибольшей активности в городе. Трафик становится более стабильным и предсказуемым, что позволяет лучше планировать свои маршруты.

  • Стандартный уровень загруженности дорог
  • Большинство игровых локаций открыты и доступны для взаимодействия

Вечер

Вечернее время снова приносит повышенный уровень трафика. Это создает дополнительные сложности для игроков и требует более внимательного вождения.

  • Повышенный уровень загруженности дорог
  • Некоторые локации начинают закрываться

Ночь

Ночное время характеризуется значительным снижением трафика. Это даёт возможность насладиться более спокойным вождением и исследованием города.

  • Пониженный уровень загруженности дорог
  • Открываются некоторые ночные заведения
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