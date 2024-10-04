City Car Driving 2.0 - Дневники разработчиков #35 - подробности о работе трафика в игре

Привет, автолюбители! На этот раз мы хотим поделиться с вами некоторыми подробностями о работе трафика в игре, на какие аспекты мы делаем упор и что разрабатываем прямо сейчас!
Основные принципы работы трафика
- Поведение транспортных средств и пешеходов максимально приближено к реальности. Мы усердно работаем над улучшением алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы сделать движение более естественным и динамичным. Особое внимание уделяется поведению автомобилей на перекрёстках, их реакции на светофоры и дорожные знаки. Реалистичность:
- Трафик реагирует на действия игрока и другие события в игровом мире. Автомобили под управлением ИИ способны адаптироваться к дорожной ситуации, учитывая действия игрока и других участников движения. Интерактивность:
- Уровень загруженности дорог меняется в зависимости от игрового времени и других факторов, создавая разнообразные условия для вождения. Динамичность:
Влияние времени суток на трафик
Одним из недавних изменений, которое мы добавили в игру, стало влияние времени суток на загруженность дорог. Это важный элемент для реалистичного игрового опыта, ведь теперь вам предстоит выбирать наиболее оптимальное время и маршруты для поездки.
Утро
Утреннее время в игре характеризуется повышенным уровнем трафика. Игрокам предстоит проявить особую внимательность и терпение, маневрируя в плотном потоке машин.
- Повышенный уровень загруженности дорог
- Некоторые игровые локации закрыты в ранние утренние часы
День
Дневное время представляет собой период наибольшей активности в городе. Трафик становится более стабильным и предсказуемым, что позволяет лучше планировать свои маршруты.
- Стандартный уровень загруженности дорог
- Большинство игровых локаций открыты и доступны для взаимодействия
Вечер
Вечернее время снова приносит повышенный уровень трафика. Это создает дополнительные сложности для игроков и требует более внимательного вождения.
- Повышенный уровень загруженности дорог
- Некоторые локации начинают закрываться
Ночь
Ночное время характеризуется значительным снижением трафика. Это даёт возможность насладиться более спокойным вождением и исследованием города.
- Пониженный уровень загруженности дорог
- Открываются некоторые ночные заведения