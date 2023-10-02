City Car Driving 2.0 - много новых подробностей об игре

Дневники разработчиков #8

Сегодня рассказываем про грузоперевозки. В оригинальном City Car Driving эта механика была одной из двух игровых активностей в открытом мире.

Мы переработали грузоперевозки, превратив их из побочного занятия в полноценный игровой режим.

В первую очередь, City Car Driving 2.0 — игра про безопасное вождение в городских условиях на легковом транспорте. Как ранее мы говорили: в игре не будет грузового транспорта. В противовес, игра предоставит различные фургоны, которые всё ещё можно причислить к категории легкового транспорта.

В двух словах, грузоперевозка представляет из себя режим, доступный в игре в любой момент. Вы должны перевозить различные грузы из точки А в точку Б.

Чтобы начать заниматься грузоперевозками, достаточно зайти во внутриигровой телефон и выбрать работу курьером грузов. У вас появится список заказов, которые требуется выполнить.

Каждый раз, когда Вы желаете взять работу – список заказов генерируется случайно заново, поэтому точки доставления грузов зачастую разные.

При этом, если у Вас есть желание всегда ездить по одному и тому же маршруту при работе доставщиком грузов, – игра даёт и эту возможность.

Каждый груз представляет из себя уникальный ресурс – это малые декоративные объекты; инструменты; всё то, что можно перевезти на не предназначенной для перевозки грузов машине. В этом режиме Вы выступаете как курьер, а не дальнобойщик.

У каждого объекта существуют собственные требования к перевозке. Например, декоративные изделия из дерева можно перевозить в любом транспорте.

В свою очередь, генераторы электроэнергии можно перевозить только в пикапе, либо фургоне. Для таких ресурсов в седане нет места, да и небезопасно это ;(

Подобные требования есть у каждого ресурса для перевозки.

Кроме механики непосредственно взаимодействия с транспортом – на карте игры существуют специальные здания, которые для удобства можно обозначить как "торговцы".

Каждый подобный торговец выдаёт только собственный вид ресурса. Например, лесопилка обеспечивает только изделиями из дерева

При этом, каждому "торговцу", в свою очередь, тоже требуется определенный ресурс. Той же лесопилке требуются инструменты для работы с деревом. Существуют и "торговцы", обеспечивающие всеми видами ресурсов сразу.

С помощью этой системы Вы сможете строить разнообразные маршруты, выполняя заказы по перевозке грузов.

Не только ресурсы отличаются требовательностью по отношению к транспорту. В City Car Driving 2.0 машины отличаются друг от друга больше, чем конструктивными и физическими параметрами.

У каждого автомобиля в игре будет собственный показатель вместимости груза, что позволит Вам адаптироваться под каждый заказ на грузоперевозку, меняя своё транспортное средство.

Также Вы сможете взять заказ, где требуется доставить больше грузов, чем может вместить Ваш автомобиль. Ничего страшного – заказ можно будет завершить в несколько поездок.

В совокупности, система обеспечивает огромный творческий простор при выполнении каждого заказа.

Всё упомянутое – это, по большей части, подготовительные мероприятия. Если их убрать, то в оригинальном CCD основной игровой цикл происходил примерно таким же образом: Вы перевозили набор грузов из точки А в точку Б, сколько Вам угодно.

Для большего интереса, теперь этот режим дополнен игровыми модификаторами. Сами по себе модификаторы – это дополнительные усложнения для поездки, призванные предоставить уникальные ситуации при игре.

Первый модификатор, встречающийся во всей игре, – таймер. Мы понимаем, что для многих это сама по себе раздражающая механика: по этой причине обратный отсчёт времени в CCD 2.0. распространяется не на каждый груз.

Вы всегда будете предупреждены о требованиях к заказу. Далее следует количество точек назначения – перед поездкой или во время поездки, заказ может измениться, и Вам придётся перевозить грузы сразу в несколько мест.

Во время выполнения заказа, пусть и в игре, мы все же рекомендуем Вам быть аккуратным – у каждого груза существует собственная шкала повреждений, и, если изделию из железа в большинстве случаев ничего не грозит, то инструменты для тонкой работы могут повредиться.

Совокупность всех описанных механик, на наш взгляд, формирует уникальную систему, в одинаковой степени обучающую и позволяющую отдохнуть каждому автолюбителю.

Дневники разработчиков #9

Неотъемлемой и важной составляющей в любой игре про водителя, является перевозка пассажиров, работа таксистом.

В оригинальном City Car Driving перевозка пассажиров – это вторая по важности игровая активность. Так же, как и грузоперевозки – работа таксистом подверглась существенным изменениям.

Для начала работы таксистом Вам, как и в случае с грузоперевозками, достаточно воспользоваться внутриигровым телефоном. На этом этапе уже заметны отличия в режимах игры.

У Вас в телефоне есть приложение, практически идентичное настоящим приложениям такси для вызова и работы таксистом. При выборе этого приложения у вас в телефоне появится интерактивная карта города, где будут указаны точки с пассажирами.

У каждого пассажира указаны точки, откуда его требуется забрать и куда доставить. Кроме указанных точек, у пассажиров будет их рейтинг "пассажира". Рейтинг является показателем для Вас: каких пассажиров стоит взять, а каких нет. С кем из них будет проще или сложнее.

При каждом входе в приложение такси, либо выполнении заказа, местоположение заказчиков будет меняться.

В отличии от грузоперевозок, у Вас не будет возможности выбрать любимый маршрут. Для каждой новой перевозки пассажиров, потребуется оптимизировать и создавать маршрут заново.

В первой части City Car Driving, перевозка пассажиров была полноценным игровым режимом, в том числе за счёт такого параметра как "настроение пассажира".

Благодаря Вашим откликам и множеству гайдов от сообщества «как это работает», мы смогли учесть ошибки при реализации механики "настроение пассажира" в CCD2.

Сейчас система реализована в следующем виде: у каждого пассажира есть собственный список желаний и требований. Существуют заказчики наименее привередливые к Вашему транспорту.

Они практически никак не реагируют, если Вы прибыли к ним на повреждённой или грязной машине, им всё равно, сколько длилась поездка, и сколько раз Вы заехали заправиться.

Счётчик настроения не такой чувствительный и не приводит, например, к тому, что, не включив поворотник при перестроении, Вы теряете весь свой прогресс за поездку.

В зависимости от состояния Вашего транспорта, стиля поездки, а также от самого пассажира – этот параметр становится более предсказуемым в начале поездки и ярко сигнализирует о действиях, которые можно допускать, а какие нет, при работе таксистом.

Если можно так выразиться, то теперь "настроение" превратилось в прогнозируемую, и главное, поддерживающую интерес – «кривую сложности».

Пользуясь случаем, в теме про работу в такси, покажем ответ на одно из многочисленных замечаний: Дороги в городе неоднородны, и включают в себя не только узкие пространства.

Как и в грузоперевозках, в такси существуют различные модификаторы, влияющие на поездку. И это не только настроение и требования. Приведем несколько примеров:

Пассажир просит придерживаться средней скорости Х и ехать на ней до конца поездки

Пассажир просит уменьшить скорость до X значения, и ехать на ней до конца поездки

Пассажир просит проехать через определенные участки локаций

Пассажир просит заехать в определенное место, перед окончательной точкой назначения

Пассажир может попросить заехать за другими пассажирами

Если со всеми модификаторами понятно, каким образом они влияют на игру, то последний в приведенном списке, стоит рассмотреть подробнее.

В CCD 2.0 работа в такси больше не ограничивается одним пассажиром. Теперь у Вас есть возможность выбрать транспорт на несколько мест и заранее выбирать заказы, где заказчиков больше, чем один человек.

В таком варианте, счётчик настроения сохраняется один, но учитывает желания каждого пассажира. Зачастую, если Вы берете заказ на несколько людей – появляется сразу несколько точек, куда следует доставить каждого человека.

Работы над локацией еще не полностью завершены. Например, набережная у нас не готова. Вся улица находится на стадии концепта.

Все механики в совокупности обеспечивают отличающийся, от работы курьером по перевозке грузов, опыт. В режиме по работе таксистом, Ваш темп игры увеличивается, а сложность по выполнению задания повышается.

Всё это происходит постепенно, в зависимости от Ваших навыков. Эта система обеспечивает комфортный темп игры для начинающих водителей, а опытным автолюбителям бросает достойный вызов.

Каждый из описанных ранее игровых режимов служит для того, чтобы вы могли получить разный опыт в вождении автомобиля.

Дневники разработчиков #10

В юбилейном Дневнике Разработки мы хотим поделиться с Вами, как всё началось с City Car Driving 2.0.

В дневниках разработчиков мы редко описываем работу над проектом последовательно, от начала до конца. В основном, мы демонстрировали различные механики проекта: как их делали, как они выглядят и как будут играться.

Поэтому, сегодняшний выпуск призван немного рассказать о том, как мы начинали делать CCD 2.0 в хронологическом порядке, без скриншотов из проекта в текущем состоянии. Все материалы используемые в этих дневниках – это материалы, накопившиеся за время разработки.

Концепция

Один из самых старых игровых скриншотов, прототипа CCD 2.0. Тогда мы его называли "Пилотная локация”

К идее создать продолжение CCD мы пришли не сразу.

Как мы уже не раз говорили – основное направление деятельности нашей компании – "Forward" – это тренажёры и специализированное ПО, а не полноценные игры. Поэтому для оригинального CCD мы выпускали только патчи и визуальные обновления, основной контент обновлялся существенно реже.

К 2020-ым годам для нас City Car Driving уже был законченным и полноценным продуктом, поэтому мы перестали выпускать обновления в Steam.

На протяжении нескольких лет существования проекта, мы не раз возвращались к идее развить CCD не только как симулятор, но и как игру.

Игроки, которые давно с нами, знают, что в далеких 2010-ых годах, мы хотели создать "Перевозчик" – игровой проект, ориентированный больше на развлечение, чем обучение. Уже на стадии детального концепта и презентации тизера, мы поняли, что нам не хватает определенных навыков и знаний. Вероятность создать плохой продукт была очень высокой, поэтому мы приняли решение отказаться от дальнейших работ по "Перевозчику".

Первые шаги

В начале 2020-ых годов, когда произошёл "рассвет" в технологиях игровой индустрии, мы снова вернулись к идее преображения CCD. За прошедшее время на рынке не появилось достойного конкурента, а симулятор буквально требовал обновлений.

Поэтому мы начали тестировать различные игровые движки, и наиболее подходящим для проекта оказался Unreal Engine 4. Подробнее об этом, мы написали во вторых дневниках

Мы определились с базовой концепцией, выбрали движок. А что делать дальше? Для тренажера полный цикл разработки нам хорошо известен, а как правильно создавать игру? Самым очевидным было начать с прототипа.

Первой задачей, можно сказать главной "идеей" CCD 2.0, было создать игру, у которой минимальные системные требования не выше, чем у оригинального City Car Driving на нормальных настройках графики. Мы понимаем, что не у всех есть мощные компьютеры, которых требуют многие современные игры. Поэтому мы поставили себе цель создать современный проект, в котором приятно находиться, и при этом, он может работать на компьютерах большинства людей.

Всё началось с создания прототипа графики проекта на пилотной локации. И первый вопрос, который мы начали прорабатывать – это растительность, как самая "нагружающая" графическая составляющая.

Часть пилотной локации. Как можно заметить, трава, деревья, дорога и её переходы сделаны с нуля, однако, в них всё ещё угадывается часть визуального стиля оригинального City Car Driving.

После работ с растительностью, для того, чтобы оценить производительность, мы перенесли часть моделей из оригинального CCD. Разумеется, в финальной версии CCD2 все модели будут новые, но на тот момент нам нужен был быстрый результат на движке Unreal Engine 4.

Машины, перенесенные из CCD1 в "Пилотную версию"

Пилотная локация ночью.

Над пилотной локацией мы работали примерно год. Пробовали различные варианты, прикидывали, как может выглядеть графика, и как быстро при этом будет работать игра. Постепенно осваиваивали Unreal Engine.

Перед началом работы над CCD2.0. мы хотели решить важный вопрос с генерацией ландшафта и дорог. В пилотной локации все дороги были сделаны вручную дизайнерами, но для релизного проекта этот подход был бы слишком трудоемким. Нужен был генератор ландшафта. К сожалению, даже такой развитый движок, как Unreal Engine, не может предоставить инструментов для генерации того типа ландшафта, который нам нужен - сочетания аккуратных геометрических форм дорожной сети, с холмами, полями и реками природного ландшафта.

Однако, у нас уже был свой собственный генератор, который создаёт ландшафт и дороги для CCD. За несколько месяцев мы смогли адаптировать генератор под UE, и нас уже ничто не останавливало от создания крупных локаций смешанного городского/загородного типа.

Появление CCD 2.0.

Один из первых скриншотов будущего CCD 2.0.

После того, как мы разобрались с технологиями, мы приступили к разработке концепции игры. Как можно было понять по прошлым дневникам, мы не хотим раньше времени раскрывать конкретные механики, графику, транспорт. Поэтому здесь обозначим только основные идеи:

Сохранить основной геймплей оригинального City Car Driving – безопасное вождение с соблюдением правил дорожного движения. Сделать его интересным как для начинающих водителей, которые только осваивают жизнь на дороге, так и для опытных водителей;

Сделать упор на иммерсивность без прямого управления персонажем, потому что в автосимуляторе персонаж – это сам игрок;

Увеличить размер города, сделать его более похожим на реальное место: со своей историей и завязанной на нее архитектурой, отличающимися друг от друга разными районами и уникальными названиями;

Поддерживать общение с аудиторией: больше разговаривать с Вами, брать на заметку идеи, честно отвечать на вопросы по проекту;

И наконец, создать проект, работоспособность которого мы сможем с легкостью поддерживать, обновлять, и реализовать как собственное видение, так и часть желаний аудитории (да, мультиплеер, мы про тебя помним).

С этими идеями мы приступили к разработке проекта. Работа идет уже полтора года, и за это время CCD 2.0 уже много раз видоизменился. Как менялась графика, Вы можете посмотреть в конце дневника, где мы поместили скриншоты сравнения текущего уровня графики, и того, с чего мы начинали. Мы действительно хотим создать один из лучших автосимуляторов на рынке, который приносит реальную пользу начинающим водителям, но при этом дарит море фана для всех.

Сравнение графики в состоянии разработки и на данный момент

В следующем выпуске расскажем о реализации системы погоды и поделимся информацией, как мы её реализовали.

Дневники разработки выходят раз в две недели. Не пропускайте!