City Car Driving 2.0 получил дату релиза, но есть нюанс

Теперь в разрабатываемом Российской студией Forward Development симуляторе не будет отечественного автопрома, городов, и, ..внимание(!) Российских ПДД. Так же разработчики убрали поддержку VR режима.
История симулятора началась с попытки воссоздания реально существующих районов Москвы в "3D-инструктор. Вождение по Москве (2007)". С тех пор с развитием симулятора разработчики сначала, видимо, в попытках улучшить оптимизацию в несколько раз уменьшили размер текстур, которые в изначальном "3D-инструкторе" были намного более высокого качества, затем убрали реальные районы города, заменив их вымышленными, но всё же ещё русскими, а теперь напоследок выпилили и их.
В результате перед игроками оказывается уже не продолжение "московского автоинструктора", а скорее новый симулятор вождения. Насколько оправданным окажется такой курс, станет ясно после запуска раннего доступа 16 июня. Стоимость симулятора, согласно официальной публикации, составит 1099 рублей.
Водить научит?
Убрали абсолютно все фичи, ради которых стоило в принципе платить им бабки, так это очередное хрючево, скипаю, удаляю из списка желаемого.