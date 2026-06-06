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City Car Driving 2.0 16.06.2026
Симулятор, Автомобили, Песочница
6.6 45 оценок

City Car Driving 2.0 получил дату релиза, но есть нюанс

CONDROS CONDROS

Теперь в разрабатываемом Российской студией Forward Development симуляторе не будет отечественного автопрома, городов, и, ..внимание(!) Российских ПДД. Так же разработчики убрали поддержку VR режима.

История симулятора началась с попытки воссоздания реально существующих районов Москвы в "3D-инструктор. Вождение по Москве (2007)". С тех пор с развитием симулятора разработчики сначала, видимо, в попытках улучшить оптимизацию в несколько раз уменьшили размер текстур, которые в изначальном "3D-инструкторе" были намного более высокого качества, затем убрали реальные районы города, заменив их вымышленными, но всё же ещё русскими, а теперь напоследок выпилили и их.

В результате перед игроками оказывается уже не продолжение "московского автоинструктора", а скорее новый симулятор вождения. Насколько оправданным окажется такой курс, станет ясно после запуска раннего доступа 16 июня. Стоимость симулятора, согласно официальной публикации, составит 1099 рублей.

Анонсы
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4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Рикочико

Водить научит?

1
VaZZers
GraF68ru

Убрали абсолютно все фичи, ради которых стоило в принципе платить им бабки, так это очередное хрючево, скипаю, удаляю из списка желаемого.