City Car Driving 2.0 вышла в Steam: культовый российский автосимулятор сменил курс на европейские дороги

Состоялся релиз City Car Driving 2.0 — новой версии популярного автосимулятора от российских разработчиков. Игра уже доступна для покупки по цене 1099 рублей и предлагает заметно иной подход по сравнению с оригинальным проектом, который долгие годы ассоциировался с изучением российских правил дорожного движения и отечественным автопарком.

Одним из самых обсуждаемых изменений стало практически полное переосмысление концепции. Вместо российских городов и ПДД игрокам теперь предлагают осваивать европейские правила дорожного движения. Вместе с этим из игры исчезли отечественные автомобили, поддержка VR-устройств и возможность устанавливать пользовательские модификации — функции, которые многие поклонники считали важной частью оригинального City Car Driving.

Впрочем, разработчики подготовили и ряд нововведений. Среди них — современная динамическая система погоды, способная влиять на условия вождения, а также обновлённая техническая база проекта. Авторы явно делают ставку на более универсальный симулятор, рассчитанный не только на привычную аудиторию из стран СНГ, но и на более широкий международный рынок.

Отдельное внимание в сообществе привлёк вопрос защиты игры. По имеющейся информации, City Car Driving 2.0 не использует систему Denuvo, что уже стало предметом обсуждений среди игроков и вызвало разговоры о том, насколько быстро проект может появиться на пиратских ресурсах.

Релиз City Car Driving 2.0 выглядит одним из самых смелых шагов в истории серии. Вместо осторожного развития знакомой формулы разработчики фактически предлагают новый взгляд на франшизу. Теперь успех проекта будет зависеть от того, готовы ли ветераны серии принять отказ от привычной российской специфики или же игре придётся заново искать свою аудиторию среди поклонников автомобильных симуляторов.