City Car Driving 2 получила первое крупное обновление - разработчики оперативно исправляют проблемы раннего доступа

Спустя чуть больше недели после выхода в раннем доступе City Car Driving 2 получила первое обновление. На старте симулятор вызвал неоднозначную реакцию игроков из-за технических проблем и ряда спорных решений, однако разработчики из Forward Development решили сосредоточиться на самых частых жалобах сообщества и выпустили патч, направленный на повышение стабильности и комфорта игры.

Одним из заметных изменений стало отключение таймера на автодроме. Теперь упражнения можно выполнять без спешки, что делает процесс обучения более комфортным. Авторы уточнили, что в будущем, с появлением полноценной автошколы, ограничение по времени вернётся, но будет влиять только на итоговую оценку.

Также была переработана система наказаний за превышение скорости. Если на экзамене даже минимальное нарушение по-прежнему приводит к провалу, то в свободном режиме теперь действует более гибкая шкала предупреждений и штрафов.

Разработчики уделили внимание и поддержке рулей. Исправлены проблемы первого запуска некоторых устройств, включая популярный Thrustmaster T300, а для оборудования Moza появился готовый профиль обратной связи.

Кроме того, обновление устраняет ряд неудобств интерфейса и квестов. В миссии «Семейное дело» теперь отображаются только необходимые товары, выезд из СТО можно подтвердить кнопкой на клавиатуре или геймпаде, а ошибка с бесконечной вибрацией контроллера после аварии осталась в прошлом.

Не обошлось без графических улучшений. Авторы исправили отображение мокрого асфальта, луж, дорожной разметки на низких настройках и ряда визуальных артефактов. Также устранён критический сбой, который мог приводить к вылету игры с ошибкой Unreal Engine.

Хотя до полноценного релиза ещё далеко, первое обновление показывает, что разработчики намерены активно развивать проект и оперативно реагировать на отзывы аудитории. Следующим крупным шагом должен стать режим «Песочница», который уже находится в разработке и остаётся одной из самых ожидаемых функций City Car Driving 2.