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City Car Driving 2.0 16.06.2026
Симулятор, Автомобили, Песочница
6.1 56 оценок

Игроки раскритиковали техническое состояние автосимулятора City Car Driving 2.0

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Вышедший 16 июня 2026 года в раннем доступе Steam автосимулятор City Car Driving 2.0 получил смешанные отзывы от пользователей. На данный момент лишь около 53% игроков оценили проект положительно, указывая на проблемы с оптимизацией, физикой и поддержкой игровых рулей.

Разработчики из студии Forward Development, Ltd. уже отреагировали на первые отзывы сообщества. В официальном обращении авторы поблагодарили игроков за покупку и признали, что запуск проекта оказался сложным. Создатели пообещали внимательно изучить полученную обратную связь и подготовить необходимые исправления в ближайшее время.

Основная часть негативных отзывов связана с техническим состоянием симулятора. Пользователи сообщают о регулярных падениях частоты кадров и микрофризах даже на мощных компьютерах с процессорами уровня Ryzen 7 7800X3D и видеокартами уровня GeForce RTX 4080 Super. Кроме того, у многих владельцев рулей популярных моделей, таких как Logitech G29, Thrustmaster T300, а также устройств от Moza и PXN, возникли трудности с настройкой управления. Игроки жалуются на отсутствие автоматического определения девайсов, сброс назначенных клавиш при перезапуске игры и некорректно работающую обратную отдачу.

Критике подверглась и физическая модель поведения автомобилей. По словам пользователей, на скорости более 80 км/ч транспортные средства теряют стабильность, а при попытке затормозить уходят в неконтролируемый занос. Многие фанаты первой части остались недовольны отсутствием свободного режима и полноценного автодрома на старте. Вместо этого игроков обязывают проходить сюжетную кампанию, которую ругают за скучные миссии по перевозке грузов и использование материалов, напоминающих сгенерированные нейросетями изображения и озвучку. Дополнительным поводом для недовольства стала чувствительная система штрафов, наказывающая за превышение скоростного лимита даже на 1 км/ч.

Несмотря на критику, часть аудитории нашла в проекте положительные стороны. Пользователи хвалят визуальное оформление на движке Unreal Engine 5, а также динамические погодные эффекты и детализацию салонов 3 доступных автомобилей. Искусственный интеллект трафика стал более правдоподобным, так как виртуальные машины теперь могут совершать ошибки или уступать дорогу игроку. Сторонники проекта отмечают высокий потенциал симулятора и призывают дать разработчикам время на доработку игры в рамках раннего доступа, который должен продлиться от 1 до 2 лет.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
R01Adil

Как будто запустил ААА проект