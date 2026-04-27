City Car Driving 2.0 апрель 2026 г.
Раскрыты системные требования City Car Driving 2.0 - для игры хватит GTX 1660

Sergey41k Sergey41k

Пока разработчики продолжают закрытое тестирование, авторы City Car Driving 2.0 поделились системными требованиями игры.

Студия Forward Development сообщила, что уделила особое внимание оптимизации проекта, чтобы обеспечить стабильную работу и хорошую картинку даже на разных конфигурациях ПК:

Мы оптимизировали игру так, чтобы картинка была максимально сочной, без фризов и просадок. Проверяйте конфиг и прикидывайте, на каких настройках поедете:

Минимальные системные требования City Car Driving 2.0:

  • Операционная система: Windows 10 (64 Bit)
  • Процессор: Intel Core i5 - 8400, 2,8 ГГц или AMD Ryzen 5 2600, 3,4 ГГц
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB VRAM или AMD RX 5700 8 GB VRAM

Рекомендуемые системные требования City Car Driving 2.0:

  • Операционная система: Windows 11 (64 Bit)
  • Процессор: Intel Core i5-12400, 2,5 ГГц или AMD Ryzen 5 - 5600X, 3,7 ГГц
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB VRAM или AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB VRAM

