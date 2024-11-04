Создатели City Car Driving 2.0 взялись за оптимизацию игры и работают над новой локацией

Команда Forward Development не сбавляет обороты в работе над City Car Driving 2.0 — продолжением популярного автосимулятора, который многие знают как отличный способ подготовиться к получению водительских прав. Разработчики поделились своими успехами в свежем дневнике разработки.

Как рассказала студия, в последнее время основные силы команды были брошены на улучшение производительности и доработку ключевых игровых механик. И хотя большинство этих изменений пока скрыто от глаз игроков, разработчики решили подогреть интерес фанатов, показав создание совершенно новой локации для виртуального вождения.