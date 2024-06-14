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City Car Driving 2.0 сентябрь 2024 г.
Симулятор, Автомобили, Песочница
6.4 27 оценок

В 28-м дневнике авторы City Car Driving 2.0 делятся подробностями процесса расстановки объектов на одной из локаций

pantogamr34
Новости

Всем привет! Этот дневник разгрузочный. Но вместо скриншотов, мы решили показать процесс расстановки объектов на одной из локаций. Видео, как всегда, ускорено в тысячу раз.

Если из видео будет ничего не понятно – рекомендуем прочитать 26-ой дневник, в котором мы уже делились похожим процессом, с подробными комментариями.

Спасибо, что вы продолжаете следить за нашим проектом, делитесь поддержкой и обратной связью. Это помогает нам делать игру ещё лучше! Приятного просмотра.

Дневники разработчиков выходят раз в две недели, не пропускайте!

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