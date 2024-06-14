В 28-м дневнике авторы City Car Driving 2.0 делятся подробностями процесса расстановки объектов на одной из локаций

Всем привет! Этот дневник разгрузочный. Но вместо скриншотов, мы решили показать процесс расстановки объектов на одной из локаций. Видео, как всегда, ускорено в тысячу раз.

Если из видео будет ничего не понятно – рекомендуем прочитать 26-ой дневник, в котором мы уже делились похожим процессом, с подробными комментариями.



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Дневники разработчиков выходят раз в две недели, не пропускайте!