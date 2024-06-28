В 29-ом дневнике авторы City Car Driving 2.0 показали видео игрового процесса на руле

Разработчики City Car Driving 2.0 представили очередную часть геймплея в своем 29-ом дневнике разработки. На этот раз они продемонстрировали поездку по городу от первого лица с захватом руля.

Видео показывает, что все показатели автомобиля отображаются на приборной панели, что позволит игрокам комфортно играть без HUD'a от первого лица при выходе игры в ранний доступ.

Помимо ранее показанных заправочной станции и автомойки, игроки смогут посетить СТО для ремонта своего автомобиля. Разработчики отмечают, что в первой версии раннего доступа визуальных повреждений не будет, но функционально транспорт будет повреждаться, и машине потребуется ремонт после аварий. На будущее заложена механика для реализации полноценной системы повреждений.

Создатели игры подчеркивают, что в сравнении с первой частью City Car Driving, в новом городе преобладают узкие дороги, где требуется сохранять низкую скорость. Также присутствуют сквозные дворовые пространства, которые помогут сэкономить время при поездках на дорогах с ограничениями скорости или избежать объезда большого участка города.

В видео также демонстрируется работа с камерой, которую можно переключать и осматриваться вокруг с помощью мыши, в том числе от первого лица. Как и в других автосимуляторах, камеру можно поворачивать налево или направо нажатием на предназначенные для этого клавиши.

Разработчики отмечают несколько важных моментов:

1. Не все дневники могут содержать полезную информацию, но команда старается не уходить в молчание, рассматривая дневники как форму отчетности перед сообществом.

2. UI игры и звуковое сопровождение все еще находятся в разработке и не представлены в финальном варианте.

3. Команда признает, что качество зеркал заднего вида нуждается в улучшении, и это не отражает финальный вид графики в целом.

4. Для демонстрационного видео была отключена система штрафов, о которой разработчики обещают подробно рассказать в будущих дневниках.

Дневники разработки выходят каждые две недели, и команда приглашает игроков следить за обновлениями.