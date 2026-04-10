"У Cities: Skylines появился конкурент": первый показ City Masterplan удивил игроков

Разработчики из независимой студии 1:1 Studio представили дебютный геймплей своей амбициозной градостроительной стратегии City Masterplan, в которой игрокам предлагают строить мегаполисы в масштабе 1:1.

Авторы проекта отмечают, что на создание игры их вдохновило разочарование современными представителями жанра — с их ограничениями в технологиях, геймплее и логике симуляции.

«Вы когда-нибудь играли в градострой и думали: а что, если больше? Реалистичнее масштаб, глубже системы, продуманнее трафик… Мы думали об этом — и решили сделать свою игру», — говорится в описании к трейлеру.

В City Masterplan игроки смогут создать город мечты с нуля: прокладывать сложные дорожные сети, бороться с пробками, оптимизировать логистику, управлять экономикой, работать с ландшафтом и продумывать каждую деталь городской инфраструктуры.

Разработчики обещают сделать упор на баланс между реализмом и удобством, а также предложить гибкие системы, широкую творческую свободу и понятный интерфейс, который не перегружает игрока лишними сложностями.