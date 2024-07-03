Анонсирован постапокалиптический изометрический файтинг City of Ashes

Инди-разработчик и издатель игр BatFields представили подробности своей грядущей экшн-игры MMA. City Of Ashes — это постапокалиптический изометрический файтинг от третьего лица, действие которого происходит на улицах и в разрушенных зданиях разрушающегося города. Разработчик не новичок в создании игр, получивших признание критиков, поскольку в послужном списке команды — чрезвычайно популярная серия DEAD EFFECT с более чем 30 миллионами загрузок. City of Ashes официально выйдет в начале 2025 года и на ПК в Steam, PlayStation, Xbox, а также на устройствах, совместимых с iOS и Android.

City Of Ashes сосредоточена вокруг главных героев Криса и его дочери Шарлотты. После апокалиптической пандемии и краха правительства бывший боец ​​ММА пытался выжить со своей дочерью, но попал в засаду, и его дочь похитили. Ему удается сбежать от банды каннибалов и он ищет свою дочь в разрушенном городе, сражаясь с бандами с жестокой беспощадностью. Его поиски по городской пустоши приводят его на арену крупнейшей городской банды, где его дочь держат в плену. Вам предстоит столкнуться с противником лицом к лицу и прорваться сквозь остатки цивилизации, сражаясь с безумными врагами-каннибалами в поисках спасения вашей дочери.

City Of Ashes предлагает напряженные рукопашные бои с периодическим использованием импровизированного оружия, пока вы прокладываете свой путь через руины города. Ваш обширный арсенал приемов и специальных атак разблокируется с помощью простой системы RPG, дополненной добычей, обнаруженной при исследовании или при убийстве врагов.