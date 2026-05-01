City of None получила первый трейлер: авторы Celeste делают атмосферную метроидванию о живом мегаполисе

Студия Extremely OK Games, известная по Celeste, представила дебютный трейлер своей новой игры — City of None. И уже по первым кадрам видно: команда не пытается повторить прошлый успех, а уходит в более масштабное и медитативное направление.

Игрокам предложат исследовать мегаполис, разделённый на пять районов, где соседствуют роботы, духи и причудливые существа. Такой подход напоминает смесь классической метроидвании с «живым» городом, где важна не только механика, но и атмосфера. Перемещение на поезде между зонами — деталь небольшая, но добавляющая ощущение связного мира, а не набора уровней.

Геймплей строится вокруг исследования: находки открывают новые способности, постепенно расширяя доступ к ранее закрытым областям. Это классическая формула жанра, но у авторов Celeste есть шанс освежить её за счёт подачи и настроения. Уже сейчас заметен акцент на саундтреке и ритме путешествия — не экшен ради экшена, а более спокойное погружение.

Пока сюжет держат в секрете, что выглядит разумно: интрига работает лучше, чем преждевременные обещания. Релиз намечен на 2027 год, и это даёт понять — проект явно не из быстрых. В индустрии, где многие студии спешат, такой темп скорее внушает доверие, чем вызывает сомнения.