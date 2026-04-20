Стратегия City States: Medieval вышла в раннем доступе сервиса Steam

20 апреля 2026 года студия Reverie World Studios и издатель indie.io выпустили историческую стратегию City States: Medieval в раннем доступе сервиса Steam. Игра предлагает геймерам взять на себя управление средневековым городом-государством.

Проект совмещает элементы градостроительного симулятора, глобальной стратегии и защиты башен в реальном времени. Игрокам предстоит развивать экономику, прокладывать торговые маршруты и защищать свои владения от посягательств соседних королевств. Действие разворачивается в Европе и на Ближнем Востоке 12 века. На выбор доступны такие республики, как Генуя, Новгород, Гранада и Триполи.

Разработчики отмечают, что новинка является развитием их прошлых проектов, однако предлагает новые механики героев и улучшенный движок. По словам создателей, около 70 процентов графических ресурсов были созданы специально для этого релиза. Герой может лично возглавлять оборону города, участвовать в экспедициях или вести дипломатические переговоры.

Игра пробудет в раннем доступе до конца 2026 года. В этот период авторы планируют расширять контент, улучшать баланс и добавлять новые исторические события на основе отзывов сообщества. В российском регионе Steam стоимость игры составляет 710 рублей, но до 4 мая действует скидка 20 процентов, снижающая цену до 568 рублей. Русская локализация на данный момент не поддерживается.