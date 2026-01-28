City Tales: Medieval Era готовится к выходу из раннего доступа с релизным трейлером

Градостроительный симулятор City Tales: Medieval Era, находившийся в раннем доступе с мая 2025 года, готовится к полноценному релизу. Выход версии 1.0 состоится 29 января на Steam и GOG, а игра уже полностью локализована на русский язык.

Главной особенностью City Tales является система зонирования: вместо хаотичной застройки игроки смогут планировать отдельные районы с уникальными характеристиками и потребностями жителей. Например, один район будет подходить для тех, кто ценит тишину и близость к собору, а другой — для любителей оживлённой жизни с тавернами и пабами.

За время раннего доступа проект получил признание сообщества: на Steam рейтинг игры составляет 91% на основе отзывов пользователей. Релизный трейлер демонстрирует разнообразие районов, повседневную жизнь жителей и детали управления городом, обещая увлекательный и стратегически насыщенный геймплей.