Из City Transport Simulator удалили защиту Denuvo

Как стало известно, сегодня студия ViewApp выпустила крупное обновление, в котором среди прочего удалила защиту Denuvo из City Transport Simulator.
City Transport Simulator вышла в июне 2024 года и с тех пор оставалась не взломанной. Размер exe-файла после удаления Denuvo уменьшился на внушительные 350 МБ - игра уже появилась в сети.
City Transport Simulator доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Порой задаёшься вопросом, зачем вообще там была Денуво, да чёрт возьми, что это вообще за игра?))
Может там система такая, что типо чем стремнее игра тем дешевле на неё денуво будет поставить.
Насколько я помню из утекших контрактов, там есть версия для инди-бомжей - без стартового платежа, но с % от каждой проданной копии.
Что вы наделали?! Этот мусор должен был когда-то взломать voices38!
где то сейчас грустит один voices38)
Ну теперь то точно взломает.
я боюсь его это не остановит , из за его тяги к всратым симуляторам
это первая новость на PG про эту игру )
Подпишусь а то совсем грустно как-то.
испугались voices38
Очень интересно, давайте и дальше так же, только темпу прибавьте, со снятиями этой гадости.