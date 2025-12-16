ЧАТ ИГРЫ
City Transport Simulator 20.06.2024
Симулятор, От первого лица
3.9 7 оценок

Из City Transport Simulator удалили защиту Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня студия ViewApp выпустила крупное обновление, в котором среди прочего удалила защиту Denuvo из City Transport Simulator.

City Transport Simulator вышла в июне 2024 года и с тех пор оставалась не взломанной. Размер exe-файла после удаления Denuvo уменьшился на внушительные 350 МБ - игра уже появилась в сети.

City Transport Simulator доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  16
JackBV

Порой задаёшься вопросом, зачем вообще там была Денуво, да чёрт возьми, что это вообще за игра?))

SexualHarassmentPanda

Может там система такая, что типо чем стремнее игра тем дешевле на неё денуво будет поставить.

AceTheKing SexualHarassmentPanda

Насколько я помню из утекших контрактов, там есть версия для инди-бомжей - без стартового платежа, но с % от каждой проданной копии.

HellowRainbow
ZAUSA

Что вы наделали?! Этот мусор должен был когда-то взломать voices38!

Ellie Williams

где то сейчас грустит один voices38)

Александр Дантес

Ну теперь то точно взломает.

vertehwost

я боюсь его это не остановит , из за его тяги к всратым симуляторам

MNM 777

это первая новость на PG про эту игру )

CheckDevNull
Kuzko

Подпишусь а то совсем грустно как-то.

WerGC

испугались voices38

hhdfhhh

Очень интересно, давайте и дальше так же, только темпу прибавьте, со снятиями этой гадости.