Из City Transport Simulator удалили защиту Denuvo

Как стало известно, сегодня студия ViewApp выпустила крупное обновление, в котором среди прочего удалила защиту Denuvo из City Transport Simulator.

City Transport Simulator вышла в июне 2024 года и с тех пор оставалась не взломанной. Размер exe-файла после удаления Denuvo уменьшился на внушительные 350 МБ - игра уже появилась в сети.

City Transport Simulator доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.