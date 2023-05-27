Работа курьером и еще больше взаимодействия с авто в обширном геймплейном ролике CityDriver ©

Разработчики реалистичного автосимулятора CityDriver продолжают радовать игровое сообщество новыми подробностями и свежими видео с игровым процессом. На этот раз главной темой ролика стала работа курьером в потрясающем немецком городе Мюнхен. Автолюбители смогут зайти в специальное меню, дабы получить задание для доставки. Приняв входящую миссию, на вашем GPS-навигаторе сразу же отобразится маршрут, который приведет непосредственно к месту подбора груза.

Добравшись до точки, игрокам придется выйти из автомобиля и самостоятельно забрать и погрузить товар в багажник. Добираться до заказчика лучше всего не нарушая правила и не получая урона по автомобилю, дабы получить максимальный рейтинг за курьерскую миссию. По достижении места назначения нужно выйти из авто и поместить груз в специальную область.

Напомним, что официальный автосимулятора CityDriver запланирован на 5 июня этого года. Проект разрабатывается для ПК и выйдет на площадке Steam.