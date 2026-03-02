ЧАТ ИГРЫ
Citystate Metropolis 2-й квартал 2026 г.
Симулятор, Инди, Менеджер, Строительство, Вид сверху
Citystate Metropolis бросает вызов гигантам жанра: один разработчик трудится над амбициозным градостроем

butcher69 butcher69

Градостроительные симуляторы прошли долгий путь со времён классической SimCity, когда игрокам впервые позволили почувствовать себя «богами» мегаполисов. Сегодня жанр переживает новую волну популярности во многом благодаря таким проектам, как Cities: Skylines. Однако на горизонте появляется ещё один амбициозный претендент — Citystate Metropolis, создаваемый всего одним разработчиком.

Судя по странице игры в Steam, проект замахивается на серьёзный масштаб. Одной из ключевых особенностей станет отказ от привычной сеточной системы зонирования. Вместо этого игрокам предложат более свободный подход к планированию, благодаря которому города выглядят естественнее и реалистичнее. Дополняет картину процедурная генерация зданий, обеспечивающая заметное визуальное разнообразие.

Citystate Metropolis предлагает продвинутые инструменты кастомизации: можно настраивать высоту, ширину, цвет, стиль и назначение зданий, контролировать размеры участков и даже добавлять парковочные места. Такой уровень гибкости редко встречается даже в крупных проектах жанра.

Интересной деталью стали элементы управления с политическим подтекстом, напоминающие Tropico. Экономия на строительных нормах позволит быстро пополнить бюджет, но последствия рискованных решений могут серьёзно ударить по городу.

Некоторые пользователи уже отмечают визуальные параллели с Grand Theft Auto VI — в частности, сходство с солнечной эстетикой Vice City, вдохновлённой Майами. Релиз Citystate Metropolis ожидается во втором квартале 2026 года в формате раннего доступа. Если амбиции разработчика оправдаются, у жанра может появиться новый культовый представитель.

Schummka

По трейлеру выглядит очень вкусно. Надеюсь проект не загнётся

3
NevSan

Что-то новое, выглядит интересно - но всего один разработчик ).

Avtor-avtora

Ну весьма не плохо выглядит, выбрал самые удачные решения из вороха разных проектов и объединяет их в одной игре.

gildemar

Не фанат градосимуляторов, хотя и выглядит игра очень симпатично.

Раздражает вот эта тенденция в современных играх:

в формате раннего доступа

Пока ее допилят до полностью рабочей завершенной версии... Хуже, чем секс в резинке, как говорится.

KindredDayton

Слишком много игр не оправдали ожиданий в последнее время. Так что без ожиданий посмотрим

akaClient

Кто-нибудь в курсе, что за композиция (музыка) использована в трейлере?

Anklava
Неплохая графика, очень много деталей на карте,хм, еще и редактор карт будет, хм, ну посмотрим что на релизе получится..🤔.А потом устанавливаешь мод "Giantess Playground" и разрушаешь что построил.. 😁👍