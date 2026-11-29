Разработчик Citystate Metropolis объявил дату выхода своего градостроительного симулятора в раннем доступе Steam. Игра станет доступна 10 декабря 2026 года.

На старте игрокам предложат свободную планировку районов без привязки к сетке, более 50 вариантов изогнутых дорог, редактор ландшафта с динамической водой, а также процедурно генерируемые и настраиваемые здания, коммунальные службы и городскую инфраструктуру. Разработчик также обещает полноценную экономическую модель, социальную симуляцию, поддержку модификаций и производительность на уровне 60 кадров в секунду.

В отличие от Cities: Skylines, Citystate Metropolis делает акцент не на управлении производственными цепочками, а на экономике свободного рынка. Игрокам предстоит искать баланс между налогами, государственными расходами, стоимостью жилья и развитием города. В симуляции также будут учитываться социальное неравенство, преступность, экономическая сегрегация и социальная мобильность.

При этом на старте раннего доступа в игре не будет железных дорог, метро, аэропортов, морских портов, велосипедов, пожарных станций и трущоб. Смена дня и ночи также появится позднее. Некоторые функции, включая тоннели и круговые перекрёстки, могут не успеть к первоначальному запуску.

Разработчик рассчитывает, что ранний доступ продлится около 18 месяцев. За это время он планирует доработать симуляцию и расширить возможности игры с учётом отзывов сообщества. После выхода версии 1.0 стоимость игры увеличится примерно на 25%.