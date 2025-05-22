3D-художник создал фигурку Маэль из Expedition 33, и ее можно распечатать на обычном 3D-принтере

В том случае, если вы являетесь ярым фанатом игры Clair Obscur: Expedition 33, как и многие другие игроки, наверняка захотите пополнить свою коллекцию памятных вещей с помощью 3D-модели Маэль от Bulkamancer Sculpts.

Модель, создана дизайнером Екатериной Лихачевой (также известной как Лаэта) в ZBrush и отрисованная в Blender, может быть распечатана на 3D-принтере для вашей личной коллекции.

Знаете, забавно, что когда мы решились на прыжок веры и впервые анонсировали Маэль, самой распространенной реакцией было «Кто это? Никогда не слышала об этой игре», но как только игра вышла, все стали спрашивать о модели и желали увидеть ее как можно скорее. Мне очень приятно видеть такое нетерпение со стороны нашего сообщества! Настолько, что мы не могли не перетасовать пару релизов и выпустили Маэль на 5 дней раньше. Не волнуйтесь, качество ничуть не пострадало!

Ниже приведены технические подробности, которые понадобятся вам, если вы решите приобрести себе эту 3D-модели:

Масштаб: 1/8

Размеры: 149 x 166 x 341 мм

Детали: 15 + 4 альтернативных сплита для небольших принтеров. Также в комплект входит неразрезанная версия.

Опции: две основы, маленькая и большая

Примечание: это не официальная модель, но поклонники Clair Obscur: Expedition 33 не теряют надежды, что разработчики обратят на них внимание и в будущем смогут использовать эти работы для создания официального мерча по игре.