3D-художник создал фигурку Маэль из Expedition 33, и ее можно распечатать на обычном 3D-принтере

В том случае, если вы являетесь ярым фанатом игры Clair Obscur: Expedition 33, как и многие другие игроки, наверняка захотите пополнить свою коллекцию памятных вещей с помощью 3D-модели Маэль от Bulkamancer Sculpts.
Модель, создана дизайнером Екатериной Лихачевой (также известной как Лаэта) в ZBrush и отрисованная в Blender, может быть распечатана на 3D-принтере для вашей личной коллекции.
Знаете, забавно, что когда мы решились на прыжок веры и впервые анонсировали Маэль, самой распространенной реакцией было «Кто это? Никогда не слышала об этой игре», но как только игра вышла, все стали спрашивать о модели и желали увидеть ее как можно скорее. Мне очень приятно видеть такое нетерпение со стороны нашего сообщества! Настолько, что мы не могли не перетасовать пару релизов и выпустили Маэль на 5 дней раньше. Не волнуйтесь, качество ничуть не пострадало!
Ниже приведены технические подробности, которые понадобятся вам, если вы решите приобрести себе эту 3D-модели:
- Масштаб: 1/8
- Размеры: 149 x 166 x 341 мм
- Детали: 15 + 4 альтернативных сплита для небольших принтеров. Также в комплект входит неразрезанная версия.
- Опции: две основы, маленькая и большая
Примечание: это не официальная модель, но поклонники Clair Obscur: Expedition 33 не теряют надежды, что разработчики обратят на них внимание и в будущем смогут использовать эти работы для создания официального мерча по игре.
У всех же есть обычный 3D принтер))
Хороший принтер это только пол дела
Вот отлично покрасить...)
Заходишь на авито, сотни объявлений о услугах 3д печати. Но, как правильно чел выше написал, распечатать не проблема. Проблема - хорошо покрасить.
у меня дочка наловчилась раскрашивать фигурки с Озона. Несколько штук БГ3, Хорайзон на каникулах отлично раскрасила. Тут много терпения надо, если фигурка крупная, крылатая или с торчащими деталями
кому нужна Маэль, если есть Моноко, Эскье и Франсуа?! // Игорь Михайлов
Иди отсюда. Гюстав ван лав.
Мне нужна // Bitamihka Bitamihka
Осталось прикупить 3D принтер и научиться раскрашивать фигурки. Делов то...
на фотополимерном, есть разница
Мило)
Не знаю что это но мне это надо. Такс где тут стлька, давайте ее сюды. // Андрей Любомудров
На самом деле есть уже более удачные варианты. У этой лицо не очень похоже // Миша Калинин