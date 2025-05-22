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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 1 737 оценок

3D-художник создал фигурку Маэль из Expedition 33, и ее можно распечатать на обычном 3D-принтере

Gruz_ Gruz_

В том случае, если вы являетесь ярым фанатом игры Clair Obscur: Expedition 33, как и многие другие игроки, наверняка захотите пополнить свою коллекцию памятных вещей с помощью 3D-модели Маэль от Bulkamancer Sculpts.

Модель, создана дизайнером Екатериной Лихачевой (также известной как Лаэта) в ZBrush и отрисованная в Blender, может быть распечатана на 3D-принтере для вашей личной коллекции.

Знаете, забавно, что когда мы решились на прыжок веры и впервые анонсировали Маэль, самой распространенной реакцией было «Кто это? Никогда не слышала об этой игре», но как только игра вышла, все стали спрашивать о модели и желали увидеть ее как можно скорее. Мне очень приятно видеть такое нетерпение со стороны нашего сообщества! Настолько, что мы не могли не перетасовать пару релизов и выпустили Маэль на 5 дней раньше. Не волнуйтесь, качество ничуть не пострадало!
+ ещё 11 картинок

Ниже приведены технические подробности, которые понадобятся вам, если вы решите приобрести себе эту 3D-модели:

  • Масштаб: 1/8
  • Размеры: 149 x 166 x 341 мм
  • Детали: 15 + 4 альтернативных сплита для небольших принтеров. Также в комплект входит неразрезанная версия.
  • Опции: две основы, маленькая и большая

Примечание: это не официальная модель, но поклонники Clair Obscur: Expedition 33 не теряют надежды, что разработчики обратят на них внимание и в будущем смогут использовать эти работы для создания официального мерча по игре.

44
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Madfury

У всех же есть обычный 3D принтер))

8
Pimba

Хороший принтер это только пол дела

Вот отлично покрасить...)

6
ArexSOnk

Заходишь на авито, сотни объявлений о услугах 3д печати. Но, как правильно чел выше написал, распечатать не проблема. Проблема - хорошо покрасить.

2
FENIXюша ArexSOnk

у меня дочка наловчилась раскрашивать фигурки с Озона. Несколько штук БГ3, Хорайзон на каникулах отлично раскрасила. Тут много терпения надо, если фигурка крупная, крылатая или с торчащими деталями

Пользователь ВКонтакте

кому нужна Маэль, если есть Моноко, Эскье и Франсуа?! // Игорь Михайлов

5
Пупсик 3D

Иди отсюда. Гюстав ван лав.

1
Пользователь ВКонтакте

Мне нужна // Bitamihka Bitamihka

cheezypizey

Осталось прикупить 3D принтер и научиться раскрашивать фигурки. Делов то...

3
Zenok
на обычном 3D-принтере

на фотополимерном, есть разница

3
razrushitel1

Мило)

Пользователь ВКонтакте

Не знаю что это но мне это надо. Такс где тут стлька, давайте ее сюды. // Андрей Любомудров

Пользователь ВКонтакте

На самом деле есть уже более удачные варианты. У этой лицо не очень похоже // Миша Калинин