95 процентов механик Clair Obscur: Expedition 33 создали с помощью инструмента Blueprints

На конференции разработчиков игр GDC 2026 студия Sandfall Interactive раскрыла подробности создания ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33. Технический директор Том Гийермен и старший программист геймплея Флориан Торрес сообщили, что 95% игровых систем были созданы с использованием инструмента визуального программирования Unreal Blueprints. В штате студии числилось всего 4 программиста, которые написали минимум собственного кода на C++.
Инструмент Blueprints позволяет разработчикам соединять готовые узлы для создания механик без глубоких знаний программирования. Такой подход был необходим Sandfall Interactive, так как прототип игры изначально создавал 1 человек. Разработчики отметили плюсы и минусы этого метода. Использование Blueprints упростило работу геймдизайнерам и повысило общую стабильность проекта. С другой стороны, это усложнило поиск ошибок и привело к неоптимальному использованию памяти. Для финальной оптимизации разработчикам все же пришлось написать оригинальный код.
Авторы подчеркнули, что их выступление не является призывом к действию. Они лишь поделились собственным опытом работы с Unreal Engine в условиях ограниченных ресурсов.
Ну шикарно . Не зная языка программирования написать игру
Леон ван лав
да вы что...как будто это не очевидно. в уе блупринты уже лет 10 в ходу, не прямое программирование все облегчает в разы.
Визуальное программирование даже в юнити есть
Blueprints -- там такие подводные камни особенно в анимации, что можно пол жизни потерять и всего не разберешь, чего греха таить, много ли в играх "Action meshes" вы наблюдаете ? то то же