Актер, сыгравший Эскье, был бы рад вернуться в возможном сиквеле Clair Obscur, но считает это маловероятным

Актер Максанс Касорла (Maxence Cazorla), озвучивший харизматичного Эскье в Clair Obscur: Expedition 33, признался, что хотел бы вернуться к этой роли в возможном продолжении популярной RPG. В интервью Fall Damage актер рассказал о своем отношении к персонажу, покорившему игроков своей добродушной личностью.
«Да. Да, я бы с удовольствием снова сыграл Эскье», — с энтузиазмом заявил Касорла. Однако актер реалистично оценивает шансы на то, что это произойдет. «Но даже если я не буду снова играть Эски, то чувствую, что история в целом завершена. Мне это подходит, все сюжетные линии закрыты. В его истории есть конечная точка».
Помимо озвучивания Эски, Касорла также выполнил захват движения для Версо и Густава, других персонажей игры. Актер посвятил значительную часть своего времени этому проекту, что в конечном итоге стало важной вехой в его карьере. «Я посвятил два года своей жизни Expedition 33, занимаясь захватом движений, Эски и работой за кулисами», — вспоминает он. «Эта игра изменила мою жизнь, и если они захотят снова поработать со мной над будущим проектом, я буду только рад».
Хотя сюжет Clair Obscur: Expedition 33 считается достаточно завершенным, и все концовки предлагают развязку историй персонажей, впечатляющий коммерческий и критический успех игры мог бы оправдать создание сиквела. Игра превзошла даже Elden Ring по количеству наград «Игра года», полученных от различных изданий и отраслевых мероприятий.
Пока нет официального заявления Sandfall Entertainment о планах по продолжению Clair Obscur: Expedition 33, но, как сам Касорла подчеркивает в конце интервью: «Никогда не знаешь, что будет дальше».
Вернулся я тут не давно к этой игре. Так как уже прошло достаточно времени, дабы можно было судить о готовности проекта. По началу казалось, что игре можно было давать игру года. Но однообразие и спорные механики начали отталкивать от игры спустя время. Например, возрождение монстров на глобальной карте хабе. Механика соул во всей красе при определённых обстоятельствах. Передвижение по глобальной карте она же хаб полный идиотизм. Как будто идёшь по траволатору, который движется в противоположном направлении. Это лишь растягивает время прохождения. Однообразная рутина пошаговых боев через каждые 2 шага. Да и ушки заимствований из других проектов постоянно были видны. В итоге стер ее. И да сюжет как бы помягче сказать тот ещё бред. Ещё сложилось впечатление, что это винегрет из бесплатных ассетов. Единственный, пожалуй, плюс это музыкальное сопровождение.
ну вообще да, отдельную игру бы про ескье и его приключения я бы поиграл с удовольствием. перс получился колоритным и харизматичным