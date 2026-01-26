Актер, сыгравший Эскье, был бы рад вернуться в возможном сиквеле Clair Obscur, но считает это маловероятным

Актер Максанс Касорла (Maxence Cazorla), озвучивший харизматичного Эскье в Clair Obscur: Expedition 33, признался, что хотел бы вернуться к этой роли в возможном продолжении популярной RPG. В интервью Fall Damage актер рассказал о своем отношении к персонажу, покорившему игроков своей добродушной личностью.

«Да. Да, я бы с удовольствием снова сыграл Эскье», — с энтузиазмом заявил Касорла. Однако актер реалистично оценивает шансы на то, что это произойдет. «Но даже если я не буду снова играть Эски, то чувствую, что история в целом завершена. Мне это подходит, все сюжетные линии закрыты. В его истории есть конечная точка».

Помимо озвучивания Эски, Касорла также выполнил захват движения для Версо и Густава, других персонажей игры. Актер посвятил значительную часть своего времени этому проекту, что в конечном итоге стало важной вехой в его карьере. «Я посвятил два года своей жизни Expedition 33, занимаясь захватом движений, Эски и работой за кулисами», — вспоминает он. «Эта игра изменила мою жизнь, и если они захотят снова поработать со мной над будущим проектом, я буду только рад».

Хотя сюжет Clair Obscur: Expedition 33 считается достаточно завершенным, и все концовки предлагают развязку историй персонажей, впечатляющий коммерческий и критический успех игры мог бы оправдать создание сиквела. Игра превзошла даже Elden Ring по количеству наград «Игра года», полученных от различных изданий и отраслевых мероприятий.

Пока нет официального заявления Sandfall Entertainment о планах по продолжению Clair Obscur: Expedition 33, но, как сам Касорла подчеркивает в конце интервью: «Никогда не знаешь, что будет дальше».