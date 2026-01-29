Актриса Baldur's Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33 поддержала идею давать больше признания артистам захвата движений

Актриса Девора Уайлд, известная по Baldur’s Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33, поддержала мнение Чарли Кокса о том, что актёры захвата движений получают слишком мало признания за свою работу.

Ранее Кокс, озвучивший Гюстава в Expedition 33, заявил, что значительная часть заслуг за образ персонажа принадлежит артисту захвата движений Максенсу Казорле. По его словам, именно физическая игра и движения формируют персонажа не меньше, чем голос.

Уайлд согласилась с этим в интервью Radio Times Gaming. Она отметила, что разделять озвучку и захват движений сложно, потому что обе части требуют актёрского мастерства и эмоциональной вовлечённости. По её мнению, специалисты по захвату движений заслуживают большего внимания со стороны индустрии и зрителей.

Актриса также напомнила о каскадёрах, которые часто выполняют сложные сцены для игр — боевые эпизоды, прыжки и трюки. Например, некоторые динамичные моменты с её героиней Лаэзель в Baldur’s Gate 3 были сделаны не ею, а именно такими специалистами.

В индустрии всё чаще звучат призывы выделять отдельные награды для актёров захвата движений, поскольку их вклад в создание персонажей остаётся «невидимым» для широкой аудитории.