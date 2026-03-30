Актриса Clair Obscur: Expedition 33 едва не пропустила прослушивание на свою роль

Актриса Дженнифер Инглиш, озвучившая Маэль в RPG Clair Obscur: Expedition 33, призналась, что могла вовсе не получить эту роль — она почти забыла записать своё прослушивание.

В интервью Radio Times Gaming Инглиш рассказала, что часто откладывает запись кастинговых материалов до самого дедлайна. Так произошло и с Clair Obscur: Expedition 33: актриса вспомнила о прослушивании буквально в последний момент и была вынуждена срочно записывать аудио ночью.

По её словам, запись проходила в довольно простых условиях. Инглиш призналась, что иногда делает такие записи прямо дома — например, сидя на кровати глубокой ночью. В этот раз она записала своё прослушивание около двух часов ночи, торопясь успеть до окончания срока подачи.

Несмотря на спешку, именно эта запись в итоге помогла ей получить роль Маэль. Работа актрисы получила высокую оценку игроков и критиков, а сама Инглиш позже пошутила, что начинающим актёрам озвучки лучше не повторять её привычку откладывать всё на последний момент.