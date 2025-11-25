Актриса Дженифер Инглиш, сыгравшая в Clair Obscur: Expedition 33, призывает студии отказаться от ИИ в творчестве

Актриса Дженнифер Инглиш, известная по роли Шэдоухарт в Baldur’s Gate 3 и работе над Clair Obscur: Expedition 33, высказалась против использования генеративного ИИ в игровой индустрии. В интервью на Golden Joystick Awards 2025 она подчеркнула, что внедрение подобных технологий в творческие процессы лишь обесценивает человеческий труд.

По словам Инглиш, ИИ может служить инструментом, но не должен заменять креативность разработчиков и художников. Она напомнила, что именно несовершенства делают искусство живым:

«Ошибки — это прекрасно. Недочёты и человеческие особенности — часть творчества. Сохраняйте это. Используйте свои настоящие мозги».

Актриса также отметила, что рост ИИ-контента в играх вызывает опасение, особенно когда он начинает проникать в крупные проекты. Её позиция совпадает с мнением многих разработчиков, которые выступают за сохранение человеческого почерка и индивидуальности в медиа.

Инглиш завершила своё обращение призывом не поддаваться соблазну автоматизации творчества и «не становиться странными», напомнив, что именно люди создают игры, которые мы любим.