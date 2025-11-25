Актриса Дженифер Инглиш, сыгравшая в Clair Obscur: Expedition 33, призывает студии отказаться от ИИ в творчестве

Актриса Дженнифер Инглиш, известная по роли Шэдоухарт в Baldur’s Gate 3 и работе над Clair Obscur: Expedition 33, высказалась против использования генеративного ИИ в игровой индустрии. В интервью на Golden Joystick Awards 2025 она подчеркнула, что внедрение подобных технологий в творческие процессы лишь обесценивает человеческий труд.
По словам Инглиш, ИИ может служить инструментом, но не должен заменять креативность разработчиков и художников. Она напомнила, что именно несовершенства делают искусство живым:
«Ошибки — это прекрасно. Недочёты и человеческие особенности — часть творчества. Сохраняйте это. Используйте свои настоящие мозги».
Актриса также отметила, что рост ИИ-контента в играх вызывает опасение, особенно когда он начинает проникать в крупные проекты. Её позиция совпадает с мнением многих разработчиков, которые выступают за сохранение человеческого почерка и индивидуальности в медиа.
Инглиш завершила своё обращение призывом не поддаваться соблазну автоматизации творчества и «не становиться странными», напомнив, что именно люди создают игры, которые мы любим.
Просто держу в курсе, почему Экспедиция 33 получает кучу наград и почему в позапрошлом году Балда Гея 3 по тем же причинам, так же получила кучу наград.
Держи в курсе дальше, Повестка Головного *Мозга (*вот тут под сильным вопросом).
то есть ты отбрасываешь тот факт, что БГ является одной из лучших РПГ в игровой индустрии и думаешь, что награды получила за то, что актриса озвучки (на которую всем плевать) больше по кискам? Да будь я телкой, я бы тоже был по кискам, они красивые)
Вселенной, не мелочись
В чем смысл таких заявлений, о себе напомнить? Неужели дура думает что компании у которых цель как можно больше поднять бабла откажутся от упрощения, удешевления разработки и ИИ, который не качает права, не требует ЗП и повышение ее, оплачиваемого отпуска, больничного, декрета? Пусть вылазит из своего манямирка в реальность)
А что ей, будучи актрисой озвучки, которую эти ИИ могут заменить и забрать у неё часть работы, говорить? С её стороны она сказала то, что должна была высказать
Так художники порой сами не прочь ускорится x5. При разработке тех же эскизов и концептов.Просто нужно на постпродакшене рендерить все так что бы уши ИИ не торчали 😂
К слову художники 🎨🎭👥 как мне помнится по началу тоже сильно воняли по поводу того что другие художники используют фото при создании артов (фото-баш) но через некоторое время это стало нормой для индустрии. Так и тут будет.
лет черезх 50 наверна персональный ии сможет разрабывать персональные игры по описанию как в стартреке некст женерейшон на голопалубе только под телевизор.
Года через полтора этот пузырь лопнет, а через три никто и не вспомнит про "ИИ", как в наше время забыли про блокчейн.
блокчейн используется ИИ в текущем виде скорей всего тоже никуда не денется потому что переводы и выжимку текста он неплохо делает. будет ли он как то фантастически развиватся вопрос и пока он не автомный плоха. а так будет смысл продавать ии ускорители и пека с ии блоками в ближайшее время
Не будет. Он уже сейчас жрёт столько энергии, что это экономически нерентабельно. К тому же, по мере увеличения объёма БД всё сложнее (и дороже) становится их обслуживание.
Я точно говорю, какую-нибудь новую разводку для лошков придумают. У большинства народа память, как у рыбок гуппи, через месяц забудете, что вам обещали невероятные свершения.
Ясное дело , а то она останется без работы..
Полностью согласен. Написание музыки на синтезаторе, использование фотошопа и готовых движков тоже обесценивает творчество. Все концепт арты должны быть написаны маслом на холсте, музыка только создана акустическими инструментами, а движок написан под конкретную игру , что бы полностью отразить творческое виденье студии. Очень оад что в индустрии есть еще люди, которые ценят человеческий труд и искусство!
Призываю отказаться от участников создания Калпедиции 33.
ИИ, нейросети, когда использованы правильно только дополняют, расширяют и улучшают творчество человека. Так что я совершенно против этих анти ИИ-шников.
Да даже если кто-то хочет полностью с помощью ИИ сделать какой-то фильм, мультфильм, игру это право человека на эксперименты и работу с этим!)
полностью её поддерживаю! От бессмысленного ИИ–слопа уже кровь из глаз идёт 💩