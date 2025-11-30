Актриса Expedition 33 призналась, что озвучивание двух героинь оказалось самым сложным вызовом в её карьере

Исполнительница ролей Маэль и Алисии в Clair Obscur: Expedition 33, Дженнифер Инглиш, рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при работе над проектом. Несмотря на богатый опыт — от Elden Ring до Baldur’s Gate 3 — актриса призналась, что двойная роль в сюрреалистической RPG потребовала от неё тончайшей эмоциональной настройки.

Внимание: далее идут сюжетные спойлеры.

В мире Clair Obscur часть персонажей оказывается «нарисованными» отражениями настоящих людей, существующих за пределами иллюзорной реальности. Именно в такую историю попали две героини, которых озвучивала Инглиш. Их голоса должны звучать узнаваемо, но при этом демонстрировать различия между оригиналом и «рисунком».

По словам актрисы, именно эта грань стала самым непростым элементом работы:

«Мне нужно было уловить тонкость: один и тот же “внутренний человек”, но две разные личности. Даже несмотря на последующую обработку голоса, важно было передать иную манеру речи, другую эмоциональную вибрацию».

Инглиш отметила, что особенно гордится тем, как ей удалось разделить характеры персонажей, сохранив при этом их общую основу. Она также подчеркнула, что работа с остальным актёрским составом стала для неё отдельным удовольствием: «Каждая сцена с ними — это подарок. Они потрясающие».