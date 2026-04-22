Актриса озвучки Clair Obscur: Expedition 33 надеется, что Sandfall сохранит главную ценность студии - людей

Актриса Кирсти Райдер, озвучившая персонажа Люн в ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33, поделилась своими ожиданиями от будущих проектов студии Sandfall Interactive. По её словам, разработчикам важно сохранить тот подход, который помог их дебютной игре добиться успеха — доверие команде и внимание к людям, стоящим за проектом.

В интервью перед церемонией BAFTA Games Awards 2026 Райдер отметила, что главным достижением игры стала не только популярность, но и история её создания. Небольшая команда разработчиков вложила в проект много личного энтузиазма и сумела создать игру, которая нашла отклик у игроков по всему миру.

Актриса призналась, что успех проекта стал неожиданностью как для разработчиков, так и для актёров. Именно этот фактор, по её мнению, делает возможное продолжение или новый проект студии особенно сложной задачей. Когда игра становится большим хитом, ожидания аудитории значительно возрастают.

Райдер подчеркнула, что одним из ключевых элементов успеха Clair Obscur: Expedition 33 стало стремление команды реализовать собственные идеи и вкусы. Разработчики не боялись принимать смелые решения, а также уделили большое внимание атмосфере и музыкальному сопровождению, которое актриса назвала «выдающимся».

Она выразила надежду, что в будущем Sandfall сохранит этот подход и продолжит ставить на первое место людей, которые создают игры. В условиях, когда индустрия регулярно сталкивается с массовыми увольнениями и реструктуризациями, поддержка команд становится особенно важной.

Сами разработчики ранее уже заявляли, что не планируют радикально менять структуру студии. По словам ведущего программиста Тома Гийермена, расширение команды ради масштаба не является целью Sandfall — студия намерена и дальше сосредотачиваться на создании качественных игр, сохраняя текущую динамику работы.