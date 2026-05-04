Актриса озвучки Люнэ хочет вернуться в Clair Obscur, но о продолжении ничего не знает

После успеха Clair Obscur: Expedition 33 всё чаще звучат вопросы о будущем игры, однако даже актёры, работавшие над проектом, пока не в курсе планов разработчиков.

Кирсти Райдер, подарившая голос Люнэ, рассказала, что с удовольствием снова сыграла бы этого персонажа. По её словам, ей близок образ героини, и она была бы рада вернуться к роли, если такая возможность появится.

При этом актриса отметила, что не участвует в обсуждениях продолжения и не знает, в каком направлении может развиваться франшиза. По её словам, внутри студии есть разговоры о расширении вселенной, но конкретные детали ей не раскрывают.

Дополнительную сложность создаёт сюжет: финал истории оставляет судьбу Люнэ открытой, поэтому разработчикам придётся либо выбрать один из вариантов концовки как основной, либо искать иной способ вернуть персонажа.

Официальных анонсов продолжения пока нет, но интерес к игре остаётся высоким, а значит вероятность возвращения к этой истории всё ещё сохраняется.