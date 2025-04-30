Актриса озвучки Маэль из Clair Obscur: Expedition 33 раскрыла главный секрет успеха игры

На прошлой неделе состоялся релиз дебютной игры французской студии Sandfall Interactive. Их пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 стала настоящим открытием этого года — визуально ошеломляющей и драматически насыщенной игрой. Проект получил высокие оценки как от критиков, так и от игроков. Но в чём же кроется настоящий секрет столь сильного впечатления от игры в 2025 году? Об этом откровенно рассказала Дженнифер Инглиш, актриса, озвучившая героиню по имени Маэль.

В недавнем интервью Инглиш призналась, что главное слово, которым она бы описала весь проект, — это «страсть». По её словам, именно страсть стала движущей силой всей команды:

Я бы выбрала одно слово для описания этой игры — страсть. От каждого, в каждом уголке проекта — только страсть. Это чувствуется во всём.

Она также подчеркнула, что съёмочный процесс был удивительно открытым: разработчики приглашали актёров участвовать в креативной работе и обсуждать сцены, а сам подход был далёк от стандартного.

Бен Старр, озвучивший персонажа Версо, добавил, что его поразила вовлечённость столь маленькой команды — по его словам, около 30 человек. Но именно это, по мнению актёров, и позволило сохранить искренность и эмоциональную глубину проекта. Обоим актёрам было важно чувствовать, что они являются частью чего-то подлинного, а не безликой франшизы.

Напомним, что Clair Obscur: Expedition 33 уже успела удивить многих в игровой индустрии. На днях автор Kingdom Come: Deliverance выразил изумление тем, что дизайн уровней в игре создавали всего четыре человека. Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе и художественному видению, о чём подробнее — в нашей отдельной новости.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на ПК и всех актуальных консолях. А если вы только начинаете знакомство с этой необычной RPG, рекомендуем прочитать наш гайд по лучшим персонажам — он поможет выбрать идеальную команду для прохождения.