Актрису из Clair Obscur: Expedition 33 называют "талисманом" успешных игр

Актриса озвучки Дженнифер Инглиш всё чаще оказывается связана с громкими игровыми релизами и победителями крупных премий. После успеха Clair Obscur: Expedition 33 внимание к её карьере только усилилось — многие заметили, что проекты с её участием регулярно получают престижные награды.

Инглиш принимала участие в таких известных играх, как Elden Ring, Baldur’s Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33 — все они в разные годы становились лауреатами премии BAFTA Games Awards в категории «Лучшая игра». Несмотря на это, сама актриса скромно объясняет ситуацию простой удачей.

«Мне просто очень повезло», — заявила Инглиш в интервью, добавив, что не считает себя причиной успеха проектов и предпочитает списывать всё на совпадение.

Тем не менее её коллеги начинают замечать закономерность. Актёр Рич Кибл, озвучивший персонажа Монако в Clair Obscur: Expedition 33, в шутку заявил, что готов следовать за Инглиш в любые будущие проекты, потому что её участие выглядит «почти гарантией успеха».

Хотя в её портфолио пока всего около десятка игровых проектов, список уже включает несколько заметных хитов. Помимо упомянутых игр, Инглиш работала над Divinity: Original Sin 2, Harmony: The Fall of Reverie и новым шутером Marathon от Bungie.