Актрису из Clair Obscur: Expedition 33 называют "талисманом" успешных игр

Актриса озвучки Дженнифер Инглиш всё чаще оказывается связана с громкими игровыми релизами и победителями крупных премий. После успеха Clair Obscur: Expedition 33 внимание к её карьере только усилилось — многие заметили, что проекты с её участием регулярно получают престижные награды.
Инглиш принимала участие в таких известных играх, как Elden Ring, Baldur’s Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33 — все они в разные годы становились лауреатами премии BAFTA Games Awards в категории «Лучшая игра». Несмотря на это, сама актриса скромно объясняет ситуацию простой удачей.
«Мне просто очень повезло», — заявила Инглиш в интервью, добавив, что не считает себя причиной успеха проектов и предпочитает списывать всё на совпадение.
Тем не менее её коллеги начинают замечать закономерность. Актёр Рич Кибл, озвучивший персонажа Монако в Clair Obscur: Expedition 33, в шутку заявил, что готов следовать за Инглиш в любые будущие проекты, потому что её участие выглядит «почти гарантией успеха».
Хотя в её портфолио пока всего около десятка игровых проектов, список уже включает несколько заметных хитов. Помимо упомянутых игр, Инглиш работала над Divinity: Original Sin 2, Harmony: The Fall of Reverie и новым шутером Marathon от Bungie.
Да ведь была уже давно новость: ее сожительница, как ее там, Алена Баранова писала об этом. Но это дичь, у всех достаточно востребованных актеров озвучки в резюме есть пара крупных проектов, но это не делает автоматически хорошей и популярной каждую игру, в которой они участвовали. Marathon, 1348 Ex Voto, Wuthering Waves, Harmony: The Fall of Reverie в послужном списке Дженнифер Инглиш - это не хиты. Почему тогда именно она? Почему не Девора Уайлд, которая помимо Clair Obscur была задействована в том же BG3, Crimson Desert, Metaphor: ReFantazio, Silent Hill 2, Warhammer 40,000: Space Marine II, Dragon's Dogma 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Total War: Warhammer 3 - то есть, известных и хорошо продававшихся франшиз у нее больше? Почему не Трейси Уайлз, которая наряду с Инглиш работала над Expedition 33, Divinity и BG3, но озвучивала также и Pillars of Eternity 2, и Diablo 4, например? Почему не любой другой актер или актриса? Да и в любом случае, основная заслуга в успехе игр все-таки принадлежит студиям, сценаристам, разработчикам. Это их проекты дают актерам толику популярности, а не наоборот. На месте Инглиш вполне могла быть любая другая актриса - ничего бы особо не изменилось.