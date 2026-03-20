Актёр Clair Obscur: Expedition 33 опасается, что индустрия сделает неверные выводы из успеха игры

Актёр Бен Старр, принявший участие в создании Clair Obscur: Expedition 33, выразил обеспокоенность тем, как игровая индустрия может интерпретировать успех проекта.
Он отметил, что многие компании и инвесторы рискуют сосредоточиться не на сути успеха игры, а на поверхностных факторах. По его словам, обсуждение часто сводится к вопросу «как это было сделано» — например, к численности команды или условиям разработки.
Особое внимание привлекло то, что студия Sandfall Interactive работала над проектом относительно небольшим составом — около 30 ключевых разработчиков, хотя с учётом аутсорса в создании игры участвовало более 100 человек. Именно этот факт стал поводом для активных обсуждений в индустрии.
Старр считает, что такой подход может привести к неправильным выводам, включая попытки сократить команды разработчиков в других студиях. Он подчеркнул, что важнее задаваться вопросом «почему игра стала успешной», а не «как именно она была сделана».
По его мнению, именно понимание причин успеха — творческого подхода, идей и эмоциональной составляющей — может помочь повторить результат. Однако, как отметил актёр, индустрия часто ориентируется на более простые и измеримые показатели, игнорируя глубинные факторы.
ии в играх НУЖЕН! Но не на роли разработчика, а скорее как инструмент для ведения диалогов или поведения ботов (хотя тут спорно ибо боты могут превратиться из болванчиков в грёбанных киборгов-убийц), а на счёт диалогов я разжую для людей которые могли меня не понять: ии в диалогах нужен для вариативности, то есть вот допустим ты хочешь спросить у бота "как дойти до точки Б", но в игре такого варианта диалога нет, ты выбираешь кнопку "задать вопрос" и вводишь то что тебе нужно и ИИ в боте ответит так как тебе нужно (правда для такого нужно будет на этапе локализации заморачиваться и задать ИИ чтоб для каждого бота был определённый голос)
