Актёр Clair Obscur: Expedition 33 опасается, что индустрия сделает неверные выводы из успеха игры

Актёр Бен Старр, принявший участие в создании Clair Obscur: Expedition 33, выразил обеспокоенность тем, как игровая индустрия может интерпретировать успех проекта.

Он отметил, что многие компании и инвесторы рискуют сосредоточиться не на сути успеха игры, а на поверхностных факторах. По его словам, обсуждение часто сводится к вопросу «как это было сделано» — например, к численности команды или условиям разработки.

Особое внимание привлекло то, что студия Sandfall Interactive работала над проектом относительно небольшим составом — около 30 ключевых разработчиков, хотя с учётом аутсорса в создании игры участвовало более 100 человек. Именно этот факт стал поводом для активных обсуждений в индустрии.

Старр считает, что такой подход может привести к неправильным выводам, включая попытки сократить команды разработчиков в других студиях. Он подчеркнул, что важнее задаваться вопросом «почему игра стала успешной», а не «как именно она была сделана».

По его мнению, именно понимание причин успеха — творческого подхода, идей и эмоциональной составляющей — может помочь повторить результат. Однако, как отметил актёр, индустрия часто ориентируется на более простые и измеримые показатели, игнорируя глубинные факторы.