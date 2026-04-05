Актёр Clair Obscur: Expedition 33 считает, что индустрии нужны новые игровые вселенные

Актёр Бен Старр, известный по роли Версо в Clair Obscur: Expedition 33 и Клайва в Final Fantasy XVI, заявил, что игровой индустрии стоит чаще создавать новые франшизы вместо постоянного возвращения к старым сериям.

Во время панели на Emerald City Comic Con он отметил, что именно такие проекты, как Clair Obscur: Expedition 33, показывают важность оригинальных идей. По словам актёра, в 2026 году новые интеллектуальные собственности должны занимать центральное место в индустрии.

Старр подчеркнул, что разработчикам важно создавать новых персонажей и уникальные миры. Он считает, что успех Clair Obscur: Expedition 33 демонстрирует готовность аудитории поддерживать оригинальные проекты, а не только продолжения известных серий.

При этом актёр признался, что остаётся большим поклонником серии Legacy of Kain и был бы рад поучаствовать в её возможном возвращении. Однако он уверен, что индустрии не стоит зацикливаться на прошлом и необходимо двигаться вперёд.

По словам Старра, сегодня многие крупнейшие релизы остаются продолжениями популярных франшиз, однако именно новые проекты способны принести в индустрию свежие идеи и сформировать её будущее.