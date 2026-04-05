Актёр Clair Obscur: Expedition 33 считает, что индустрии нужны новые игровые вселенные

Актёр Бен Старр, известный по роли Версо в Clair Obscur: Expedition 33 и Клайва в Final Fantasy XVI, заявил, что игровой индустрии стоит чаще создавать новые франшизы вместо постоянного возвращения к старым сериям.
Во время панели на Emerald City Comic Con он отметил, что именно такие проекты, как Clair Obscur: Expedition 33, показывают важность оригинальных идей. По словам актёра, в 2026 году новые интеллектуальные собственности должны занимать центральное место в индустрии.
Старр подчеркнул, что разработчикам важно создавать новых персонажей и уникальные миры. Он считает, что успех Clair Obscur: Expedition 33 демонстрирует готовность аудитории поддерживать оригинальные проекты, а не только продолжения известных серий.
При этом актёр признался, что остаётся большим поклонником серии Legacy of Kain и был бы рад поучаствовать в её возможном возвращении. Однако он уверен, что индустрии не стоит зацикливаться на прошлом и необходимо двигаться вперёд.
По словам Старра, сегодня многие крупнейшие релизы остаются продолжениями популярных франшиз, однако именно новые проекты способны принести в индустрию свежие идеи и сформировать её будущее.
А кто их делать будет? Наверно нейрослопа, как и Эхспедицию. Велеколепная идея! Вот она панацея! НО, есть малюсенький нюанс, на примере Эхспедиции же, или Примус Дерьмомёт, нейронка не делает новое, она валит в кучу старое. Младая поросль, которая сейчас могла бы становится новыми студиями, выросла на всяком ЦА, вроде Педьмака, гташечки и т.п, и в которых ни ума ни фантазии, контент для одебиливания. Что говорится: что посеешь - то пожнёшь. В общем всё максимально плохо. Да, нужен какой то прорыв, только для него никакого фундамента, то бишь предпосылок, попросту нет. Ну это в целом по ситуации, т.к его высер больше похож на рекламу. )
Если бы всё было так... на самом деле популярные франшизы постоянно перезапускаются, ремастерят, да ремейкают, вместо того чтобы сделать продолжение. Точка.
Согласен. А то большинство тупо паразитируют на уже известных франшизах, на ностальгии фанатов, которые тщетно пытаются вернутся в прошлое. Но, часто как видим, вселенные превращаются в бездушный конвейер и не дают тех ощущений как раньше.
Ту же экспедицию можно развивать и дальше. У нас есть писатели.