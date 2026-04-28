Актёр озвучки Clair Obscur: Expedition 33 боялся оценок после провала игры про Голлума

Актёр Рич Кибл признался, что с тревогой ждал реакции критиков на Clair Obscur: Expedition 33, опасаясь повторения неприятного опыта с предыдущими проектами. До этого он участвовал в игре про Голлума, которая получила крайне низкие оценки и стала объектом жёсткой критики.

По словам Кибла, негативный опыт сильно повлиял на его ожидания. Он вспоминает, что ранее сталкивался не только с плохими отзывами, но и с насмешками в интернете, из-за чего подходил к новому релизу с осторожностью.

Однако результат оказался противоположным. Когда начали появляться первые рецензии Clair Obscur: Expedition 33, актёр был шокирован — вместо низких оценок он увидел девятки и десятки. Контраст с прошлым опытом оказался настолько сильным, что впечатления, по его словам, были сопоставимы, но с обратным знаком.

Даже коллеги по проекту не ожидали такого успеха. Перед релизом обсуждались более сдержанные прогнозы — на уровне «хорошей игры», но не громкого хита. В итоге же проект стал одним из самых высокооценённых за год.

Несмотря на успех, Кибл признался, что до сих пор испытывает волнение — только теперь уже из-за масштаба положительного внимания.