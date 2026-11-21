Прошёл год с тех пор, как Clair Obscur: Expedition 33 стала триумфатором множества игровых премий и установила несколько рекордов. Однако актёр Рич Кибл, озвучивший Моно́ко и Франсуа, до сих пор не может до конца поверить в масштаб успеха RPG.

В беседе с GamesRadar+ перед церемонией Golden Joystick Awards 2026 Кибл вспомнил, как команда получала награду за наградой на протяжении прошлого года. По его словам, это было невероятное время, а происходящее казалось почти нереальным.

«Я до сих пор не могу поверить, что мы выиграли столько наград. Помню, как писал жене в WhatsApp: “О, мы выиграли первую! О, мы выиграли вторую!”» — рассказал актёр.

При этом даже после нескольких побед Кибл не ожидал, что Clair Obscur: Expedition 33 получит главную награду — «Игру года».

Спустя полтора года после выхода RPG интерес к ней не угас. Кибл рассказал, что посещал игровые мероприятия и встречался с поклонниками в Нью-Йорке, Род-Айленде, на Кипре и в Лондоне. По его словам, игроки по-прежнему с огромной любовью относятся к проекту, а вокруг него сформировалось замечательное сообщество.

«Я чувствую себя невероятно удачливым и польщённым тем, что стал частью такой игры», — добавил актёр.

В прошлом году Clair Obscur: Expedition 33 повторила достижение Baldur’s Gate 3, выиграв пять главных наград «Игра года». RPG получила приз на Golden Joystick Awards 2025, а затем победила на церемониях DICE Awards, Game Developers Choice Awards и BAFTA Games Awards. Кроме того, игра стала лауреатом The Game Awards, где победителя определяют совместным голосованием критиков и игроков.