Прошёл год с тех пор, как Clair Obscur: Expedition 33 стала триумфатором множества игровых премий и установила несколько рекордов. Однако актёр Рич Кибл, озвучивший Моно́ко и Франсуа, до сих пор не может до конца поверить в масштаб успеха RPG.
В беседе с GamesRadar+ перед церемонией Golden Joystick Awards 2026 Кибл вспомнил, как команда получала награду за наградой на протяжении прошлого года. По его словам, это было невероятное время, а происходящее казалось почти нереальным.
«Я до сих пор не могу поверить, что мы выиграли столько наград. Помню, как писал жене в WhatsApp: “О, мы выиграли первую! О, мы выиграли вторую!”» — рассказал актёр.
При этом даже после нескольких побед Кибл не ожидал, что Clair Obscur: Expedition 33 получит главную награду — «Игру года».
Спустя полтора года после выхода RPG интерес к ней не угас. Кибл рассказал, что посещал игровые мероприятия и встречался с поклонниками в Нью-Йорке, Род-Айленде, на Кипре и в Лондоне. По его словам, игроки по-прежнему с огромной любовью относятся к проекту, а вокруг него сформировалось замечательное сообщество.
«Я чувствую себя невероятно удачливым и польщённым тем, что стал частью такой игры», — добавил актёр.
В прошлом году Clair Obscur: Expedition 33 повторила достижение Baldur’s Gate 3, выиграв пять главных наград «Игра года». RPG получила приз на Golden Joystick Awards 2025, а затем победила на церемониях DICE Awards, Game Developers Choice Awards и BAFTA Games Awards. Кроме того, игра стала лауреатом The Game Awards, где победителя определяют совместным голосованием критиков и игроков.
самое распиаренное дерьмо в истории игровой индустрии
Заслуженно вполне. Сам не ожидал - думал, что "чемоданы завезли" кому-то, и сначала вообще не хотел пробовать игру особо. А потом купил и сходу понял, что (без оглядки на мнение остальных) это будет для меня не только игрой года, но и вообще одной из самых любимых игр
Не только он , не только он в это не верит )
Атеист походу
Вот великая игра, а не ваша GTA.
Вот сколько наград (выданных от балды). А не ваши там продажи на миллиарды. Это всё ничто, вот награды действительно решают!