Актёр озвучки Clair Obscur: Expedition 33 не верил в огромный успех игры до её релиза

Актёр Бен Старр, озвучивший одного из персонажей в RPG Clair Obscur: Expedition 33, признался, что до выхода проекта не верил в его огромный успех и даже просил друзей не завышать ожидания.

По словам актёра, перед релизом он старался не создавать лишнего ажиотажа вокруг игры. Старр объяснил, что предпочитает, когда его работа оценивается уже после выхода проекта, поэтому часто говорил знакомым, что не стоит ждать от игры громкого хита.

При этом актёр подчеркнул, что сомнения не были связаны с качеством самой игры. Он отмечает, что всегда верил в проект и в команду разработчиков, однако не думал, что он станет настолько успешным и получит столь широкий отклик у игроков.

Clair Obscur: Expedition 33 — дебютная игра студии Sandfall Interactive. После релиза проект быстро стал одним из самых обсуждаемых RPG и начал активно собирать награды.

Старр признался, что сильно ошибался в своих ожиданиях. По его словам, никто из команды не мог предсказать такой масштаб популярности.

Актёр также отметил, что в начале 2025 года думал, что его главным вкладом в игровую индустрию станет скорее участие в шуточных моментах вокруг карточной игры Balatro, а не работа над одним из самых заметных релизов года.