Актёр озвучки Clair Obscur: Expedition 33 предложил взять Роберта Паттинсона на роль Гюстава в экранизации

Актёр Чарли Кокс, озвучивший Гюстава в Clair Obscur: Expedition 33, поделился своим видением возможной экранизации игры. По его мнению, на роль главного героя отлично подошёл бы Роберт Паттинсон.

Кокс отметил, что персонаж внешне очень напоминает актёра, поэтому такой выбор выглядел бы логично. При этом он сам не против вернуться к роли — пусть даже только в качестве голоса героя.

Актёр подчеркнул, что работа над игрой стала для него важным и приятным опытом, и он с радостью снова принял бы участие в проекте. Идею разделения ролей — актёр на экране и оригинальный голос — он считает удачным способом сохранить образ персонажа максимально близким к игровому.

Интересно, что сходство Гюстава с Паттинсоном давно обсуждают и игроки — многие заметили это ещё после выхода игры.

Напомним, что экранизация Clair Obscur: Expedition 33 уже находится в разработке, но подробности проекта пока не раскрываются.