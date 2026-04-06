Актёр озвучки Clair Obscur: Expedition 33 признался, что не заводил роман с Шэдоухарт в Baldur's Gate 3

Актёр Бен Старр, озвучивший персонажа Версо в будущей RPG Clair Obscur: Expedition 33, рассказал, почему никогда не строил романтические отношения с Шэдоухарт в Baldur’s Gate 3. По его словам, это было бы для него слишком странно из-за сотрудничества с актрисой Дженнифер Инглиш.

Во время панели на Emerald City Comic Con 2026 одному из гостей удалось задать актёрам вопрос о том, играют ли они в проекты, где участвуют их коллеги. Когда речь зашла о Baldur’s Gate 3, фанат поинтересовался у Старра, пробовал ли он романтическую линию с Шэдоухарт, которую как раз озвучивает Инглиш.

Актёр ответил, что никогда этого не делал. Инглиш в шутку удивилась такому решению, после чего Старр объяснил, что предпочитает другого персонажа — мага Гейла. По его словам, он «скорее фанат Гейла», особенно из-за актёра Тима Дауни, который озвучил этого героя.

Однако главной причиной отказа от романа с Шэдоухарт он назвал собственную работу с Инглиш в Clair Obscur: Expedition 33. В этой игре их персонажи взаимодействуют таким образом, что актёру теперь кажется странным строить романтические отношения с героиней в другой игре.

Инглиш поддержала эту мысль и пошутила, что после их совместной работы такой роман действительно выглядел бы «очень странно».

При этом Старр отметил, что актёры игровой индустрии стараются знакомиться с проектами, в которых участвуют их коллеги. По его словам, между артистами существует большое уважение к работе друг друга, и они часто играют в те же игры, что и поклонники.