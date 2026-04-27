Актёр озвучки из Clair Obscur: Expedition 33 раскритиковал моду на экранизации игр

Актёр Бен Старр, известный по игре Clair Obscur: Expedition 33, высказался против идеи, что видеоиграм необходимо получать экранизации, чтобы считаться полноценными произведениями.

В интервью он отметил, что индустрия игр уже давно стала самостоятельной и не нуждается в дополнительном «подтверждении» со стороны кино или телевидения. По его словам, всё больше крупных франшиз, включая God of War и Assassin’s Creed, получают адаптации, однако это скорее отражает интерес киноиндустрии к играм, а не их зависимость от неё.

Старр подчеркнул, что подобные проекты могут быть интересными и даже привлекать новую аудиторию, как это произошло с сериалами по The Last of Us и Fallout. Однако, по его мнению, это не делает экранизации необходимыми.

Актёр добавил, что видеоигры не должны «доказывать свою значимость» через фильмы или сериалы, поскольку они уже являются полноценной формой искусства сами по себе.