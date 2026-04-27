Актёр озвучки из Clair Obscur: Expedition 33 раскритиковал моду на экранизации игр

Актёр Бен Старр, известный по игре Clair Obscur: Expedition 33, высказался против идеи, что видеоиграм необходимо получать экранизации, чтобы считаться полноценными произведениями.
В интервью он отметил, что индустрия игр уже давно стала самостоятельной и не нуждается в дополнительном «подтверждении» со стороны кино или телевидения. По его словам, всё больше крупных франшиз, включая God of War и Assassin’s Creed, получают адаптации, однако это скорее отражает интерес киноиндустрии к играм, а не их зависимость от неё.
Старр подчеркнул, что подобные проекты могут быть интересными и даже привлекать новую аудиторию, как это произошло с сериалами по The Last of Us и Fallout. Однако, по его мнению, это не делает экранизации необходимыми.
Актёр добавил, что видеоигры не должны «доказывать свою значимость» через фильмы или сериалы, поскольку они уже являются полноценной формой искусства сами по себе.
Возможно, это привлечет новых игроков, либо заставит задуматся старых, о прохождении этой игры, а в последствии и продолжения, либо другой игры из их магазина.
Так то прав.
это спорное утверждение. есть сюжет в игре, там прописан свой сценарий, визуальный ряд. почему не сделать экранизацию? как и наоборот, экранизированное что то запихнуть в игру и предложить поиграть. с играми "открытый мир", заявленными как реалистичные - вот и посмотрим, сериал лучше или игра, кто что упустил. вообще, игра - это такой сериал. где игрок как бы и есть главный герой, другое дело. что сценаристы и разработчики могут его жестко ограничить в возможности иначе сыграть
Сценарий писать не надо , просто игру переписал на бумагу и вперёд снимать фильм..