Актёры Clair Obscur: Expedition 33 назвали свой любимый финал - оба выбрали концовку Маэль

Исполнители главных ролей Clair Obscur: Expedition 33 — Дженнифер Инглиш и Бен Старр — высказались о том, какой из двух финалов игры им ближе. И неожиданно оба отдали предпочтение варианту Маэль, несмотря на то, что персонажи актёров в игре представляют противоположные стороны.

Clair Obscur: Expedition 33 предлагает игрокам два пути в конце истории — условно называемые «финалом Маэль» и «финалом Версо». Именно от выбора игрока зависит направление финальной сцены и судьба героев.

На церемонии Golden Joystick Awards Дженнифер Инглиш призналась, что поддерживает именно путь Маэль: по её словам, этот выбор «позволяет героине оставаться в мире, который ей дорог». Актриса добавила, что считает этот вариант вполне жизнеспособным и эмоционально честным.

Бен Старр, воплощающий Версо, также неожиданно выбрал концовку Маэль — но по другой причине. Он рассказал, что особенно горд своей актёрской работой в этой версии финала и считает именно её одной из причин своей награды.

«Пройдите финал Маэль — вы поймёте, почему я получил эту премию», — сказал он.

При этом Старр подчеркнул, что оба финала остаются интерпретацией пути Алисии, а сама развязка — это размышление о переживании утраты и принятии различных форм эмоциональной правды.