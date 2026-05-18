Актёры Clair Obscur: Expedition 33 поняли трагичность концовки игры только после слёз режиссёра на съёмках

Актёры захвата движений, работавшие над финальными сценами Clair Obscur: Expedition 33, признались, что до последнего не понимали всей эмоциональной тяжести концовки игры. Осознание пришло только после реакции режиссёра проекта Гийома Броша прямо во время съёмок.

Максанс Казорла, исполнивший захват движений для Версо и Ренуара, рассказал, что разработчики практически не раскрывали контекст сцены. Актёрам лишь объяснили, что они играют давно разлучённых персонажей, которые наконец встретились снова.

По словам Казорлы, команда во время записи не до конца понимала происходящее, поскольку сцена почти не содержала диалогов. Однако всё изменилось, когда режиссёр начал заметно переживать и едва сдерживал слёзы во время работы над эпизодом.

Позже актёры узнали, что именно эту сцену готовили для финала игры. После этого, как отметил Казорла, отношение к материалу полностью изменилось, а сама сцена стала для команды особенно важной.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла в этом году и быстро привлекла внимание благодаря необычному визуальному стилю, эмоциональной истории и кинематографичной постановке.