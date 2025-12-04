Актёры Clair Obscur: Expedition 33 призвали добавить в The Game Awards больше номинаций

Они хотят, чтобы организаторы выделили актёров, участвующих в захвате движений, а также актёров второго плана.

По их мнению, подумать над расширением списка категорий необходимо, поскольку есть фантастические актёрские работы в области захвата движений, но у игроков мало понимания в этом направлении.

«Уже десятилетиями актёры участвуют в мокапе, а потом накладывают чужой голос, и эти исполнители мокапа просто исчезают. Никто о них не знает.



Если бы у нас была отдельная номинация для мокапа, то студии были бы заинтересованы в публикации закулисных кадров, потому что люди очень хотят их увидеть. Студии держат это в секрете, потому что это раскрывает детали того, как они создавали игру».

