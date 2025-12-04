Актёры Clair Obscur: Expedition 33 призвали добавить в The Game Awards больше номинаций

Они хотят, чтобы организаторы выделили актёров, участвующих в захвате движений, а также актёров второго плана.
По их мнению, подумать над расширением списка категорий необходимо, поскольку есть фантастические актёрские работы в области захвата движений, но у игроков мало понимания в этом направлении.
«Уже десятилетиями актёры участвуют в мокапе, а потом накладывают чужой голос, и эти исполнители мокапа просто исчезают. Никто о них не знает.
Если бы у нас была отдельная номинация для мокапа, то студии были бы заинтересованы в публикации закулисных кадров, потому что люди очень хотят их увидеть. Студии держат это в секрете, потому что это раскрывает детали того, как они создавали игру».
Ранее Clair Obscur: Expedition 33 стала крупнейшим новым релизом сторонней студии в Game Pass в 2025 году.
А я и не против если каждый кто участвовал в разработке получил бы награду. В разработке всего участвовало 30 человек, которые сделали шедевральную на голову выше всех ААА от крупных компаний с бюджетом инди игры. Такие игры выходят раз в 10 лет и со времен ведьмака это лучшая игра которая заслуживает каждой награды. В игре просто каждый выложился на 100. Cюжет, геймплей, персонажи, музыка, дизайн просто на высочайшем уровне, назови хотя бы одну игры где каждый из этих аспектов выполнен на таком уровне как в экспедиции?
за оптимизацию согласен. Может, хоть это заставит разрабов шевелиться в этом плане.
Совсем свихнулись с этой Экспедицией, мания величия попёрла. В КСД, или Ведьмаке актёры движения тоже номинировались? Как бы там больше в бою движений, а не просто стоять и подпрыгивать \ уворачиваться на месте...
ну так они и предлагают номинацию создать отдельную чем читаешь то?
написать какую-то дичь ума хватило, а почитать статю нет. как это бл*ть работает?
это тебя триггекрит то)) закрой ПГ выйди на улицу потрогай... снег))
и ориентаций.слышал что кто то из актеров все же не удержался и в своей благодарной речи начал загонять повесточную дичь о своих сексуальностях.не удивлюсь если на них очень давили ибо игра полюбому должна была занять призовые места и её за любые деньги нужно было вымазать в повестку
в статье ни 1 слова ни намека на повестку. ты из тех свиней что везде грязь ищет?
во первых не в этой статье,а во вторых на эту грязь важно обращать внимание ибо она убивает индустрию
а ну тогда это Вам на реддит
