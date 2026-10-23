Alinea Analytics: Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом 8,7 млн копий и принесла 366 млн долларов

Большинство из них — на ПК.

С момента выхода в прошлом году игра Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом 8,7 млн ​​копий, принеся 336 млн долларов выручки. При этом основная часть продаж пришлась на Steam, несмотря на доступность игры в подписке PC Game Pass.

В публикации аналитической компании Alinea Analytics приводится статистика продаж нескольких игр, удостоенных звания «Игра года» — Elden Ring, Baldur's Gate 3, Astro Bot и Clair Obscur: Expedition 33 — на различных платформах.

Elden Ring, одна из самых масштабных игр в истории, ожидаемо лидирует: 36,4 млн проданных копий принесли 2 млрд долларов. Следом идет Baldur's Gate 3 с показателем 1,2 млрд долларов и 23,2 млн проданных копий. Выручка Astro Bot составила 291 млн долларов (4,7 млн ​​проданных копий) — вполне закономерный результат для эксклюзива в жанре, который, к сожалению, сейчас стал довольно нишевым.

Далее следует недавний триумфатор — Clair Obscur: Expedition 33. Эта игра повторила рекорд Baldur's Gate 3, завоевав все пять главных наград в номинации «Игра года». Хотя показатели проекта не дотягивают до уровней Elden Ring или Baldur's Gate 3, этот инди-хит принес 366 млн долларов, разойдясь тиражом 8,7 млн ​​копий.

В отличие от трех других упомянутых игр, Clair Obscur до прошлой недели была доступна «бесплатно» для подписчиков Xbox Game Pass. За это время она привлекла 4,3 млн игроков на консолях Xbox и ПК (через PC Game Pass).

Это, разумеется, отразилось на продажах для Xbox - явление, которое в Alinea называют «каннибализацией со стороны Game Pass»: на долю пользователей Xbox пришлось лишь 5,5% от общего объема продаж. Впрочем, на продажи для ПК это практически не повлияло: 58,8% всех копий было реализовано через Steam.