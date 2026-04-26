Аналитик связал успех Clair Obscur: Expedition 33 с выходом в Game Pass

Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 продолжает демонстрировать впечатляющие результаты: за первый год продажи проекта превысили 8 миллионов копий. Для дебютной студии и новой интеллектуальной собственности такой показатель считается крайне редким.

Аналитик компании Circana Мэт Пискателла считает, что важную роль в успехе сыграло появление игры в подписке Xbox Game Pass с первого дня. По его мнению, включение в сервис не снизило продажи, как опасаются некоторые издатели, а наоборот — помогло привлечь дополнительную аудиторию.

Эксперт отмечает, что для новых проектов без известного бренда доступность через подписку может стать эффективным способом расширить охват. Игроки получают возможность познакомиться с игрой без дополнительных затрат, а затем интерес к ней распространяется дальше за счёт рекомендаций и обсуждений.

Подобный эффект ранее наблюдался и у других релизов, которые успешно сочетали присутствие в подписочных сервисах с высокими продажами. Однако такой подход работает не всегда: некоторые студии по-прежнему предпочитают традиционную модель распространения.

Тем не менее, пример Clair Obscur: Expedition 33 показывает, что при определённых условиях подписка может не только не навредить продажам, но и стать одним из факторов коммерческого успеха.