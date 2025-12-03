Аналитики: продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 5,5 миллиона копий

Clair Obscur: Expedition 33 — это название, которое уже несколько месяцев на слуху у любителей видеоигр. Sandfall Interactive создала игру, которая не только стала успешной в продажах, но и стала настоящим хитом в подписной службе Xbox Game Pass.

Стоит напомнить, что, несмотря на присутствие в подписке Microsoft, Clair Obscur: Expedition 33 также получила коммерческий успех. Игра доступна на Xbox Series X|S, PC и PlayStation 5, и, согласно свежему отчету Alinea Analytics, ее продажи на данный момент превысили 5,5 миллиона копий.

Больше всего копий, а именно 3 миллиона, было продано через Steam, на втором месте PS5 с 2 миллионами, а на Xbox было продано около 500 тысяч копий. Что интересно, ситуация не изменилась после оглашения номинаций на The Game Awards 2025 — за последнюю неделю на платформе Valve было продано еще 100 тысяч копий, на PS5 — 50 тысяч, а на Xbox Series X|S — менее 5 тысяч.

Следует также отметить, что, согласно официальным данным Sandfall Interactive и Kepler Interactive, по состоянию на 8 ноября 2025 года было продано более пяти миллионов копий Clair Obscur: Expedition 33.